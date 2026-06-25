No me interesa: Cristina Hurtado respondió a las críticas por comentario a Lumumba Vea en el Mundial

Cristina Hurtado se convirtió en tema de conversación en redes sociales luego de pronunciarse sobre Michel Nkuka Mboladinga, conocido mundialmente como Lumumba Vea, el popular aficionado de la República Democrática del Congo que llamó la atención durante el partido frente a Colombia en la Copa del Mundo.

La presentadora fue blanco de críticas después de sugerir, en tono de duda, que el peculiar comportamiento del hincha podría estar relacionado con algún tipo de ritual para favorecer a su selección. Tras la polémica, decidió responder a quienes cuestionaron sus comentarios.

Durante el encuentro entre Colombia y República Democrática del Congo, Hurtado publicó un mensaje en su cuenta de X que rápidamente se viralizó.

“Este tipo hincha del Congo está muy raro. Dicen que está estático en la misma posición desde que empezó el juego y que no se ha retirado de ahí durante todo el partido. Nos hace pensar muy mal. No me gusta. ¿Tendrá algo que ver con el arquero? ¿Será que por eso no entra el balón de Colombia?”, escribió.

Posteriormente, tras la victoria de la Selección Colombia, compartió una historia en Instagram en la que afirmó que “contra Dios nadie puede”, haciendo referencia nuevamente al aficionado congoleño.

Sus publicaciones generaron una ola de reacciones, especialmente cuando miles de usuarios explicaron que el hombre no estaba realizando ningún ritual, sino representando a una figura histórica de su país.

La respuesta de Cristina a las críticas

Ante los señalamientos, la presentadora decidió pronunciarse y aclaró que desconocía por completo la historia detrás de Lumumba Vea.

“Ahora resulta que yo tenía que saber sobre la historia de independencia de la República Democrática del Congo, y que tenía que tener clarísimo quién era el personaje que ayer estaba en el estadio de fútbol como una estatua con la mano arriba”, expresó.

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Además, aseguró que después de recibir cientos de comentarios decidió investigar sobre el tema para entender el significado de la representación.

Hurtado también lamentó los ataques que recibió en redes sociales y defendió el derecho a no conocer ciertos aspectos históricos de otros países.