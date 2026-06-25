Christian Nodal y Ángela Aguilar volvieron a ser criticados después de presumir su romance

Christian Nodal y Ángela Aguilar volvieron a captar la atención de las redes sociales tras compartir un romántico video en el que muestran algunos de los momentos más íntimos y felices de su relación. Aunque muchos seguidores celebraron las imágenes, otros usuarios no tardaron en expresar su molestia y lanzar fuertes críticas.

La pareja, que se ha mantenido en el centro de la conversación pública desde que confirmó su romance y posterior matrimonio, publicó un clip en el que aparece disfrutando de tiempo juntos, intercambiando sonrisas, muestras de cariño y evidenciando la complicidad que existe entre ambos.

Como era de esperarse, la publicación acumuló miles de reproducciones en pocas horas. Sin embargo, las reacciones estuvieron divididas. Mientras algunos internautas destacaron lo enamorados que lucen y les enviaron mensajes de apoyo, otros cuestionaron la constante exposición de su relación.

Entre los comentarios más repetidos se leyeron frases como: “Cómo aburren”, “Qué pereza verlos”, “Se ven forzados”, “Fingen mucho” y “Qué necesidad de mostrar todo”.

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