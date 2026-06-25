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Christian Nodal y Ángela Aguilar volvieron a ser criticados después de presumir su romance
La pareja de artistas compartieron un romántico video en redes sociales que generó miles de reacciones.
Authored by
cesarmuñoz
Nodal y Angela Aguilar
Colprensa
Colprensa
Jueves, 25 de Junio de 2026

Christian Nodal y Ángela Aguilar volvieron a captar la atención de las redes sociales tras compartir un romántico video en el que muestran algunos de los momentos más íntimos y felices de su relación. Aunque muchos seguidores celebraron las imágenes, otros usuarios no tardaron en expresar su molestia y lanzar fuertes críticas.

La pareja, que se ha mantenido en el centro de la conversación pública desde que confirmó su romance y posterior matrimonio, publicó un clip en el que aparece disfrutando de tiempo juntos, intercambiando sonrisas, muestras de cariño y evidenciando la complicidad que existe entre ambos.

Como era de esperarse, la publicación acumuló miles de reproducciones en pocas horas. Sin embargo, las reacciones estuvieron divididas. Mientras algunos internautas destacaron lo enamorados que lucen y les enviaron mensajes de apoyo, otros cuestionaron la constante exposición de su relación.

Entre los comentarios más repetidos se leyeron frases como: “Cómo aburren”, “Qué pereza verlos”, “Se ven forzados”, “Fingen mucho” y “Qué necesidad de mostrar todo”.

Lea aquí: La Guerra de los Tomates: el corto donde los niños nortesantandereanos derriban las fronteras

 

El video llega en una fecha especial para los artistas, quienes están próximos a cumplir dos años de matrimonio civil. Nodal y Ángela contrajeron matrimonio el 24 de julio de 2024 en una ceremonia privada realizada en Morelos, México.

Desde entonces, ambos han compartido diversos momentos de su vida juntos a través de redes sociales y han defendido públicamente su relación frente a las críticas. Los cantantes han reiterado que su prioridad es fortalecer su matrimonio mientras continúan desarrollando sus carreras musicales.

Los rumores sobre Nodal y su entorno familiar

En medio de la atención mediática que rodea a la pareja, también han surgido versiones sobre un presunto conflicto familiar y financiero que involucraría a Christian Nodal. Algunos medios mexicanos han señalado que el artista estaría evaluando acciones legales relacionadas con la administración de su patrimonio y el manejo de sus finanzas.

 

No obstante, hasta el momento, ni el intérprete ni su equipo de trabajo han confirmado oficialmente la existencia de algún proceso judicial, por lo que la información continúa siendo objeto de especulación.

Tomado de El Universal.

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