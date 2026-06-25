Papá Pitufo será enviado a prisión si es extraditado a Colombia

Un juez de control de garantías negó una solicitud que pretendía modificar la medida de aseguramiento en centro carcelario que existe en contra de Diego Marín Buitrago, conocido como Papá Pitufo, impuesta el pasado 4 de febrero de 2025.



Al dejar en firme la decisión, en caso de que Buitrago sea extraditado al país deberá ser recluido y continuar enfrentando el proceso judicial que adelantan las autoridades locales.



Papá Pitufo permanece en Portugal a la espera de su eventual extradición a Colombia. La investigación en su contra lo relaciona con los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer.

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Por presuntamente encabezar una compleja red criminal diseñada exclusivamente para corromper a servidores públicos y garantizar la entrada ilegal de mercancías al territorio nacional.



Concretamente, dice la investigación que, entre septiembre de 2023 y marzo de 2024, logró cooptar a funcionarios de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) en beneficio de sus intereses.



El objetivo central de estas alianzas ilegales consistió en que los uniformados omitieran sus funciones de vigilancia y permitieran el tránsito libre de cargamentos de contrabando, principalmente cigarrillos, licores, textiles y calzado, a través de los puertos de Cartagena y Buenaventura.

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