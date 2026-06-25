Inadmiten a 10 estadounidenses que pretendían ingresar al país por Medellín para grabar contenido para adultos

Con la idea de hacer grabaciones pornográficas mediante la modalidad de reality show, un grupo de 21 estadounidenses pretendía entrar a Colombia al costo que fuera. Al fallar en un primer intento de hacerlo por el aeropuerto El Dorado, de Bogotá, 10 de ellos quisieron burlar la restricción, tratando de entrar por el aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, Antioquia, pero allí también les prohibieron la entrada.

Así lo informó Migración Colombia, señalando que estos extranjeros, quienes viajaban desde Estados Unidos, buscaban hacer varios recorridos por ciudades como Bogotá, Medellín y Cartagena para hacer sus producciones de cine para adultos, aunque sin contar con los permisos para hacerlo en el país.

Por esta razón, al conocer de las intenciones de estos norteamericanos, los funcionarios de Migración Colombia los devolvieron a su país, inicialmente desde el terminal aéreo capitalino, dejando registros digitales de sus identidades y rostros.

Habían llegado inicialmente en un vuelo de la compañía Delta Airlines desde el aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson, de Atlanta. Tras la restricción de ingreso, los 21 norteamericanos fueron enviados en otro avión hacia el aeropuerto Internacional de Miami.

En medio del proceso, de acuerdo con Migración Colombia, los extranjeros tuvieron comportamientos agresivos con estos funcionarios, generando problemas de orden público en la sala transitoria del aeropuerto de la capital del país.

Ante esto, se les impusieron sanciones adicionales por “agredir, amenazar o irrespetar a los funcionarios de Migración Colombia, autoridades colombianas, personal sanitario, tripulación o de seguridad”, informaron desde la entidad migratoria nacional.

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Tras este escándalo y confiados de que la información migratoria no estaba interconectada en los terminales aéreos colombianos, 10 de estos gringos decidieron comprar otros tiquetes en este terminal aéreo del estado de Florida para volver a Colombia.

Pero esta vez cambiaron el destino: el aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, Antioquia, el cual presta servicio a Medellín. Todo esto en un plazo de 24 horas desde su inadmisión inicial, lo cual mostraba su marcado interés para hacer esta producción en el país.

Pero cuando aterrizaron en el terminal aéreo antioqueño, las autoridades migratorias empezaron la verificación de los datos de todos estos estadounidenses y se dieron cuenta que todos estaban reportados por estos hechos. De inmediato los montaron en otro avión y los regresaron, de nueva cuenta, a su país de origen.

Gloria Esperanza Arriero, directora de Migración Colombia, expresó que “los controles de ingreso de Migración Colombia son rigurosos en todos los aeropuertos internacionales y puestos de control migratorio del país, donde combatimos el turismo con fines de explotación sexual y la trata de personas”.

El principal inconveniente que llevó a esta doble inadmisión se debió a que ninguno de ellos tenía el Permiso de Ingreso y Permanencia para desarrollar otras actividades (POA), el cual es obligatorio para realizar actividades diferentes a la de visitas temporales o para realizar turismo en el país.

La idea de estos ciudadanos estadounidenses era quedarse durante varios días y visitar las ciudades ya mencionadas para hacer sus grabaciones con ciudadanas colombianas que pudieran contactar, para luego salir desde el aeropuerto Rafael Núñez, de Cartagena, ya con el contenido para adultos, el cual iba a ser difundido en los sitios web de esta productora.

Con este hecho, ya son 120 los extranjeros inadmitidos al país, según Migración Colombia. La mayoría de estos casos se han presentado en el aeropuerto José María Córdova, donde se tienen intensificados los operativos contra quienes vienen con fines de explotación sexual.

Tomado de El Colombiano.

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