Discos Fuentes denuncia presunta apropiación ilegal de su catálogo musical

Discos Fuentes emitió un comunicado público en el que denunció la presunta apropiación indebida de derechos sobre parte de su catálogo fonográfico, una situación que, según la compañía, estaría siendo realizada por empresas establecidas en Argentina mediante reclamaciones sobre contenidos musicales administrados por la histórica disquera colombiana.



De acuerdo con el documento, las empresas Top Media, en representación de Palmas Music Inc., y Discos Magenta, a las que la compañía se refiere como "los infractores", habrían presentado reclamaciones sobre obras del catálogo de Discos Fuentes sin contar con autorización, licencias ni representación legal para hacerlo.

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La disquera sostuvo que entre las canciones objeto de esas reclamaciones figuran títulos considerados emblemáticos del patrimonio musical colombiano, como ‘El Son del Tren’, ‘El Preso y La Noche’, interpretadas por artistas y compositores nacionales cuyos derechos fonográficos, asegura, continúan bajo su administración.



Según Discos Fuentes, estas acciones se habrían realizado a través del sistema Content ID de YouTube, herramienta utilizada para identificar contenidos protegidos por derechos de autor en la plataforma.

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La empresa afirma que el uso de este mecanismo habría permitido a terceros reclamar la monetización de obras que forman parte de su catálogo, lo que, en su criterio, constituye una vulneración de los derechos de autor y conexos.



En el comunicado, la compañía advirtió que esta situación genera un perjuicio económico para artistas, compositores y productores que han confiado la administración de sus obras a Discos Fuentes, además de afectar un catálogo que considera parte del patrimonio cultural colombiano.

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Asimismo, rechazó cualquier supuesto derecho o autorización que las empresas señaladas puedan alegar sobre las grabaciones administradas por la disquera, al asegurar que cualquier explotación, gestión o monetización de su catálogo únicamente puede realizarse a través de sus canales oficiales y debidamente autorizados.



Frente a los hechos denunciados, Discos Fuentes anunció que adelantará las acciones legales, civiles y penales correspondientes con el propósito de que se investiguen las presuntas irregularidades, se identifique a los responsables y se apliquen las sanciones previstas por la legislación vigente.

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