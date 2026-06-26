Tras reunión con Cepeda, se confirma que Petro será el jefe de la oposición

Esta mañana se llevó a cabo una reunión entre el presidente Gustavo Petro y el excandidato presidencial Iván Cepeda. El encuentro tuvo como objetivo definir la hoja de ruta que seguirá la oposición durante los próximos cuatro años, en la que ya quedó establecido que el mandatario seguirá siendo su principal líder.

Al término de la reunión, en las afueras de la Casa de Nariño, el mandatario aseguró que, en lo relacionado con el proceso de empalme que viene ahora con el presidente electo Abelardo de la Espriella, ya están “listos”.

Petro también confirmó que hasta el momento no ha sostenido conversaciones con el abogado mejor conocido como “El Tigre”. .

“El periodo pasa a ser de organización de las mayorías en Colombia. Y esa organización tiene que dirigirse a no dejar retroceder las reformas sociales que se han probado”, señaló el mandatario.

Por su parte, Iván Cepeda señaló que, en cuanto a lo que viene en estos próximos cuatro años, “somos un solo proyecto que está más unido y cohesionado que nunca”.

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¿Qué dijo sobre Abelardo?

El jefe de Estado aseguró que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, debe iniciar cuanto antes el proceso de recepción del Gobierno. “Yo creo que lo que tiene que hacer Abelardo aquí es venir a recibir este Gobierno. Felicitaciones, obviamente, porque la supo hacer bien”, afirmó.

Tras días de zozobra, en la que desde el liderazgo del jefe de Estado se esperó a los resultados del escrutinio para aceptar la derrota, en cuanto a las razones de que perdiera su heredero político, el mandatario sostuvo que el nuevo presidente contaba con una amplia capacidad de comunicación y dejó entrever su alcance. “No, yo pienso que un poder comunicacional tan alto como el que ya tenía Abelardo (...) El de él ya se sabe cómo se financia”, señaló.

En cuanto al anuncio del día de hoy desde el gobierno entrante de De la Espriella, quien ya designó a Rodrigo Lara como ministro del Interior, Petro manifestó que espera que el nuevo funcionario promueva consensos. “Espero que busque un acuerdo nacional”, dijo.

Y sobre uno de los pilares fundamentales que tiene cada administración, los pesos y contrapesos que tendrá el Congreso para el futuro gobierno, el jefe de Estado advirtió que podrían repetirse dinámicas tradicionales de presión política, aunque destacó el papel que podrían desempeñar sectores independientes.

“El nuevo Congreso tiene abierta la posibilidad; va a ocurrir lo de siempre, un intento de algunas fuerzas tradicionales de extorsionar. Pero también hay fuerzas nuevas que deben buscar independencia para poder ejercer su función de control político”, concluyó.

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