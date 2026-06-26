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Rodrigo Lara Restrepo será el ministro del Interior en el gobierno de Abelardo de la Espriella
El nuevo mandatario de los colombianos dio a conocer el nombre del nuevo jefe de la cartera.
Authored by
cesarmuñoz
Rodrigo Lara Restrepo renunció al Nuevo Liberalismo
Colprensa
Colprensa
Viernes, 26 de Junio de 2026

Como ya se venía rumorando desde hace varios días, este viernes fue confirmado el nombre de Rodrigo Lara Restrepo como nuevo ministro del Interior del gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella.

El anuncio se hizo a través de un video creado con inteligencia artificial, como ocurrió durante buena parte de la campaña del abogado que ganó las elecciones. La pieza estuvo acompañada de un mensaje cargado de simbolismo y emoción alrededor de la historia familiar de Lara Restrepo. Su padre, Rodrigo Lara Bonilla, fue asesinado en 1984 cuando era ministro de Justicia, tras enfrentarse al narcotráfico.

“El que NUNCA abandonó lo que más ama. Emprendedor, abogado, docente universitario, senador de la República, presidente de la Cámara de Representantes y zar anticorrupción. El que NUNCA, a pesar de haber sido víctima de la violencia, dejó de trabajar por su Patria”, se lee en el mensaje.

Se trata del primer nombramiento oficial que se conoce desde la elección del gobierno entrante.

Lea aquí: Procuraduría abre indagación a Iván Velásquez y otros exfuncionarios por presuntos acercamientos con el Clan del Golfo

 

¿Quién es Rodrigo Lara Restrepo?

Es abogado de la Universidad Externado, con estudios en ciencia política en París. Su salto a la política nacional llegó de la mano de Cambio Radical, partido con el que fue representante a la Cámara por Bogotá entre 2014 y 2018. En ese periodo ganó visibilidad al convertirse en presidente de la Cámara de Representantes entre 2017 y 2018, desde donde impulsó debates sobre corrupción, reforma política y transparencia.

Más tarde llegó al Senado y se consolidó como una voz crítica del petrismo, moviéndose en una línea de independencia que le permitió acercarse a sectores liberales y de centro.

Lara ha construido una imagen de político institucional, de discurso sobrio y centrado en la defensa del Estado de derecho. En los últimos años ha buscado reposicionarse como una figura de centro con aspiraciones ejecutivas, con su candidatura a la Alcaldía de Bogotá en 2023.

Su respuesta asumiendo el nuevo reto

A través de su red social X, Lara Restrepo expresó su felicidad tras su designación por medio de un mensaje en el que agradeció a De la Espriella por la confianza que depositó en él. 

Asimismo, habló del trabajo que espera realizar. "Desempeñaré esta tarea con lealtad absoluta, patriotismo inquebrantable y total compromiso con el mandato popular", afirmó.

Tomado de El Colombiano.

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