Rodrigo Lara Restrepo será el ministro del Interior en el gobierno de Abelardo de la Espriella

Como ya se venía rumorando desde hace varios días, este viernes fue confirmado el nombre de Rodrigo Lara Restrepo como nuevo ministro del Interior del gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella.

El anuncio se hizo a través de un video creado con inteligencia artificial, como ocurrió durante buena parte de la campaña del abogado que ganó las elecciones. La pieza estuvo acompañada de un mensaje cargado de simbolismo y emoción alrededor de la historia familiar de Lara Restrepo. Su padre, Rodrigo Lara Bonilla, fue asesinado en 1984 cuando era ministro de Justicia, tras enfrentarse al narcotráfico.

“El que NUNCA abandonó lo que más ama. Emprendedor, abogado, docente universitario, senador de la República, presidente de la Cámara de Representantes y zar anticorrupción. El que NUNCA, a pesar de haber sido víctima de la violencia, dejó de trabajar por su Patria”, se lee en el mensaje.

Se trata del primer nombramiento oficial que se conoce desde la elección del gobierno entrante.

Lea aquí: Procuraduría abre indagación a Iván Velásquez y otros exfuncionarios por presuntos acercamientos con el Clan del Golfo