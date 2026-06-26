Rodrigo Lara Restrepo será el ministro del Interior en el gobierno de Abelardo de la Espriella

¿Quién es Rodrigo Lara Restrepo?
Es abogado de la Universidad Externado, con estudios en ciencia política en París. Su salto a la política nacional llegó de la mano de Cambio Radical, partido con el que fue representante a la Cámara por Bogotá entre 2014 y 2018. En ese periodo ganó visibilidad al convertirse en presidente de la Cámara de Representantes entre 2017 y 2018, desde donde impulsó debates sobre corrupción, reforma política y transparencia.
Más tarde llegó al Senado y se consolidó como una voz crítica del petrismo, moviéndose en una línea de independencia que le permitió acercarse a sectores liberales y de centro.
Lara ha construido una imagen de político institucional, de discurso sobrio y centrado en la defensa del Estado de derecho. En los últimos años ha buscado reposicionarse como una figura de centro con aspiraciones ejecutivas, con su candidatura a la Alcaldía de Bogotá en 2023.
Su respuesta asumiendo el nuevo reto
A través de su red social X, Lara Restrepo expresó su felicidad tras su designación por medio de un mensaje en el que agradeció a De la Espriella por la confianza que depositó en él.
Asimismo, habló del trabajo que espera realizar. "Desempeñaré esta tarea con lealtad absoluta, patriotismo inquebrantable y total compromiso con el mandato popular", afirmó.