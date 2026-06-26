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Dos aviones con ayuda humanitaria y 63 rescatistas, fueron enviados por Colombia a Venezuela
Entre el personal desplegado viajan unidades de distintas instituciones y cuatro caninos especializados en búsqueda de sobrevivientes entre los escombros.
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cesarmuñoz
Envío de ayuda a Venezuela por terremotos. Captura de pantalla X: @COMANDANTE_FFMM
Colprensa
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Viernes, 26 de Junio de 2026

Las Fuerzas Militares en la madrugada de este viernes enviaron a Venezuela, dos días después de los terremotos que sacudieron ese país, dos aviones con 63 rescatistas, cuatro perros entrenados y cargados con 12 toneladas de insumos.

Así lo dio a conocer el comandante general de las Fuerzas Militares, el general Hugo Alejandro López Barreto, quien explicó a través de X que las aeronaves que transportarán el personal y los apoyos son Hércules C-130.

En ellos viajaron integrantes del Ejército, la Armada, Policía, Defensa Civil y bomberos, así como también de la Fuerza Aeroespacial.

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Un elemento vital de esta operación es la participación de los binomios caninos, cuya labor resulta esencial para la detección de personas atrapadas entre los escombros.

En esta misión participan cuatro perros expertos en búsqueda y rescate: Rojo, Candy, Dasta y Tamy.

El equipo USAR COL-1 llega a territorio venezolano con un prestigio internacional respaldado por las Naciones Unidas. Recientemente, el grupo fue reclasificado bajo los estándares INSARAG, lo que lo posiciona como uno de los cinco equipos de búsqueda y rescate más especializados del continente.

Antes de partir, cada integrante cumplió con un riguroso proceso de alistamiento que incluyó valoraciones físicas y mentales, además de la verificación documental y el pesaje de los equipos personales.

Este nivel de preparación garantiza que la ayuda enviada por Colombia cumpla con los protocolos internacionales de asistencia humanitaria, reafirmando el compromiso del país con la seguridad regional y el apoyo a sus vecinos en momentos de crisis.

Tomado de El Colombiano.

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