Dos aviones con ayuda humanitaria y 63 rescatistas, fueron enviados por Colombia a Venezuela

En ellos viajaron integrantes del Ejército, la Armada, Policía, Defensa Civil y bomberos, así como también de la Fuerza Aeroespacial.

Lea aquí: Junta directiva desmiente versión mediática sobre Ricardo Roa

Un elemento vital de esta operación es la participación de los binomios caninos, cuya labor resulta esencial para la detección de personas atrapadas entre los escombros.

En esta misión participan cuatro perros expertos en búsqueda y rescate: Rojo, Candy, Dasta y Tamy.

El equipo USAR COL-1 llega a territorio venezolano con un prestigio internacional respaldado por las Naciones Unidas. Recientemente, el grupo fue reclasificado bajo los estándares INSARAG, lo que lo posiciona como uno de los cinco equipos de búsqueda y rescate más especializados del continente.

Antes de partir, cada integrante cumplió con un riguroso proceso de alistamiento que incluyó valoraciones físicas y mentales, además de la verificación documental y el pesaje de los equipos personales.

Este nivel de preparación garantiza que la ayuda enviada por Colombia cumpla con los protocolos internacionales de asistencia humanitaria, reafirmando el compromiso del país con la seguridad regional y el apoyo a sus vecinos en momentos de crisis.

Tomado de El Colombiano.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion