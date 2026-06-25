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Junta directiva desmiente versión mediática sobre Ricardo Roa
La compañía aseguró que las versiones sobre un supuesto veto al retorno de su presidente son falsas y reiteró que Roa continúa en licencia mientras enfrenta investigaciones judiciales.
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crojas
Ricardo Roa
Colprensa
Colprensa
Jueves, 25 de Junio de 2026

Ecopetrol aclaró esta tarde que su junta directiva no ha tratado en sus reuniones la posibilidad de negar el retorno a la compañía del presidente de la empresa, Ricardo Roa, quien salió a vacaciones y pidió una licencia no remunerada, en medio de acusaciones penales en su contra.

"La Junta Directiva de Ecopetrol se permite aclarar que no son ciertas las versiones que han divulgado algunos medios de comunicación, según las cuales dicho órgano administrativo habría negado el retorno del presidente de la Empresa, Ricardo Roa Barragán, antes del cumplimiento de la licencia que le fue autorizada", precisó la compañía.

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La estatal petrolera calificó de "imprecisas y carentes de "verdad" las versiones que han circulado algunos medios de prensa con ese supuesto anuncio.

"Ecopetrol les expresa su disposición para que puedan verificar y contrastar la información directamente con la compañía y evitar que se divulgue información que no corresponda con la realidad", urgió la compañía.

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Roa se mantiene alejado de la dirección de Ecopetrol en medio de los escándalos por la compra presuntamente irregular de un apartamento, en una operación que habría involucrado a un contratista de Ecopetrol, y por su labor como gerente de la campaña Petro Presidente, que habría superado los topes electorales.

Por ambos hechos, la Fiscalía presentó imputación en contra de presidente de la compañía más grande del país y en este momento continúa bajo investigación.

Pese a los escándalos que lo afectan, el presidente, Gustavo Petro, ha defendido su permanencia de Roa en su cargo y se enfrentó a los miembros de la junta directiva que pidieron su salida.

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