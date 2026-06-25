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Crea Digital 2026 impulsa 18 proyectos para fortalecer la industria creativa colombiana
Las iniciativas seleccionadas en videojuegos, series animadas, narrativas transmedia y contenidos de grupos étnicos recibirán acompañamiento.
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Colprensa
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Jueves, 25 de Junio de 2026

La industria creativa digital colombiana tiene nuevos protagonistas, luego que 18 proyectos fueron seleccionados en la convocatoria Crea Digital 2026, una iniciativa liderada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y CoCrea, que recibió 258 propuestas de distintas regiones del país.

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La región Andina concentró más de la mitad de las postulaciones, con un 58,6%, seguida por el Caribe (21,4%), el Pacífico (12,9%), la Amazonía (4,3%), la Orinoquía (1,4%) y la región Insular (1,4%). Bogotá encabezó la participación con 96 proyectos, mientras que Antioquia, Atlántico, Valle del Cauca, Bolívar y Santander completaron los departamentos con mayor número de iniciativas.

Narrativas Transmedia fue la categoría más concurrida, con 98 postulaciones. Le siguieron Desarrollo de Videojuegos (75), Series Digitales Animadas (46) y Desarrollo de Contenidos Digitales creados por Grupos Étnicos (39).

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Los beneficiarios incluyen cinco proyectos de grupos étnicos: "Transmedia El Camino del Tiempo Nasa", del Cabildo Indígena de la Comunidad Ksxaw Nasa; "Disfraces Vivos de San Pacho", de la Fundación Agroindustrial y Ambiental Selva & Sol; "Archivo Vivo Pijao", del Resguardo Indígena Yaco Molana; "Guardianes Digitales del Territorio", del Resguardo Indígena Awá de Palmar Imbi, y "SeaFlower", de la Corporación Futuro en Colores.

En Series Digitales Animadas fueron elegidos "El gato jaguar" (Diletante S.A.S.), "TopZecret" (True Films S.A.S.), "ALyEN" (Mero Estudio S.A.S.) y "Zoro" (Jaguar Digital S.A.S.).

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Los videojuegos seleccionados son "Squad Arcade" (Life Is The Game S.A.S.), "Palookas!" (Cynder Studios S.A.S.), "Alumbra" (Maleiwa Studio S.A.S.) y "Fragmenta" (Ju Studios S.A.S.).

La categoría de Narrativas Transmedia incluye a "Dinosaurios y otros animales extintos de Colombia" (Luabooks S.A.S.), "Caminando con Fantasmas" (Armadillo Media S.A.S.), "Territorios vivos: relatos del Pacífico" (Doinmedia S.A.S.), "Chiribiquete: el rugido del jaguar" (Escena 405 S.A.S.) y "Muchohacker.LOL" (Hyperconectado S.A.S.).

Los equipos ganadores entrarán ahora en una "fase de fortalecimiento" que incluye acompañamiento técnico para consolidar sus modelos de negocio, desarrollar contenidos con mayor potencial de circulación y ampliar sus posibilidades de comercialización en mercados nacionales e internacionales.

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