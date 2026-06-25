Colombia enviará más de 60 especialistas a Venezuela tras los sismos

El gobierno colombiano inició el alistamiento para enviar apoyo humanitario a Venezuela, tras los sismos registrados en la víspera que ya deja como resultado cientos de heridos y muertos, tras esta emergencia sin precedentes.



Según señaló el Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd), Javier Pava, se enviará el equipo de búsqueda y rescate urbano USAR COL-1 integrado por más de 60 personas, cuatro binomios caninos y 12 toneladas de equipos.



Además, explicó que esta respuesta se desarrollará por fases, ya que una vez se consolide la evaluación de daños y pérdidas, podrán definirse requerimientos adicionales relacionados con atención hospitalaria y asistencia humanitaria para la población afectada.



“La respuesta a esta emergencia se desarrollará por fases, de acuerdo con la evolución de la situación y las necesidades identificadas por las autoridades venezolanas. Las primeras horas están enfocadas en la valoración de la situación y, posteriormente, entre las 48 y 72 horas siguientes, en la búsqueda y rescate de personas atrapadas”, explicó.



Este inicio de envío de ayudas a Venezuela hace parte de un trabajo cooperativo, ya que el equipo USAR COL-1 tiene presencia de especialistas de Bomberos, la Defensa Civil Colombiana, la Cruz Roja Colombiana, Ponalsar de la Policía, la Armada y el Ejército, con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana para el transporte estratégico.

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"Es un equipo que se está listando. Tenemos que llevar en este caso 12 toneladas que son todo nuestro campamento. Lo que busca un equipo de esta especialidad de rescate que están avalados por las Naciones Unidas es no ser una carga para el país que tiene ya esa emergencia. Es un equipo de capacidad robusta que se mueve en vehículos grandes y en buses para poder llegar a la zona afectada", explicó Silvia Ballén, líder del grupo USAR COL 1.



Por su parte, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) informó que Bogotá pondrá a disposición de la misión humanitaria en Venezuela equipos de ingenieros para evaluar edificaciones, comunicaciones satelitales y capacidad para apoyar procesos de potabilización de agua, en coordinación con la Ungrd.



El Ministerio de Relaciones Exteriores resaltó que, hasta el momento, no se han recibido reportes de ciudadanos colombianos afectados o que requieran asistencia consular. Asimismo, las verificaciones adelantadas por la red consular no evidencian afectaciones a ciudadanos colombianos privados de la libertad en territorio venezolano.



Debido a los graves daños que dejaron los dos sismos, el consulado en Caracas está cerrado. Sin embargo, señalaron que sus funcionarios y su trabajo consular se mantienen en seguimiento permanente de la situación



La Cancillería colombiana habilitó atención consular 24 horas para colombianos en Venezuela a través del CIARC: (+57 601) 382 6999 opciones 2, línea gratuita nacional 01 8000 938 000 y, en Venezuela, la línea 0800 100 7214. También se habilitó la línea de emergencia del consulado +58 0422-204-3032.

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