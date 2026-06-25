Procuraduría abre indagación a Iván Velásquez y otros exfuncionarios por presuntos acercamientos con el Clan del Golfo

El exministro de Defensa y actual embajador de Colombia ante el Vaticano, Iván Velásquez; el excomisionado de paz, Danilo Rueda; el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus; y el exdirector de Contrainteligencia del DNI Ricardo Rey Rosanía, quedaron desde hoy bajo el ojo vigilante de la Procuraduría, en medio del escándalo mediático por acercamientos del gobierno con grupos al margen de la ley.



El Ministerio Público le abrió a los cuatro indagación previa para determinar el alcance de las denuncias sobre supuestas ofertas del Ejecutivo al Clan del Golfo en el marco de acercamientos para explorar un acuerdo de paz.

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De acuerdo con la investigación mediática, en la reunión realizada en el Urabá antioqueño y en la que también participaron abogados y asesores de la organización, Rueda propuso una especie de "congelamiento" de acciones entre las partes, mientras alias "Jerónimo" solicitó el retiro de unidades especiales de la Fuerza Pública en las zonas bajo influencia del Clan del Golfo.



En los audios divulgados, el excomisionado también habla de esfuerzos para detener bombardeos y de procesos de depuración en organismos de inteligencia.

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La investigación señaló que dos semanas antes de ese encuentro, el Gobierno había ordenado una reestructuración en las Fuerzas Militares y de Policía que implicó la salida de más de 35 generales. En las grabaciones, Rueda menciona además la remoción de tres coroneles vinculados con labores de inteligencia y persecución al Clan del Golfo.



Noticias Caracol también sostuvo que el entonces comisionado planteó la posibilidad de avanzar hacia el levantamiento de órdenes de captura y de extradición, una vez el proceso de diálogo alcanzara etapas más avanzadas.

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Según el informe, durante los primeros años del gobierno Petro no se registraron bombardeos contra esa estructura criminal, que pasó de tener 4.061 integrantes en 2022 a 9.915 en 2025 y amplió su presencia territorial de 145 a 338 municipios, de acuerdo con cifras citadas por el medio.



La investigación incluyó además otra grabación, correspondiente a una reunión realizada en agosto de 2025 en instalaciones de la DNI en las que participaron el entonces Lemus y Rey Rosanía con Eduward Ferney Rincón, conocido como "Boyaco Sinaloa", un esmeraldero y exnarcotraficante.



En la conversación, los funcionarios habrían solicitado apoyo para impulsar un proyecto de ley sobre sometimiento de organizaciones criminales y buscar canales de comunicación con alias "Chiquito Malo", máximo jefe del Clan del Golfo.

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