Indicadores de Jeremías | Estefanía Colmenares es opcionada para Ministerio de Comunicaciones

Periodistas condecorados por la Cámara de Representantes

En un acto especial, el pasado miércoles, en el Salón Elíptico del Capitolio, en Bogotá, la Cámara de Representantes otorgó la condecoración Orden de la Democracia Simón Bolívar en el grado de Cruz Comendador a periodistas de Cúcuta afilados al Círculo de Periodistas de Norte de Santander, muchos de los cuales aparecen en la foto.

El galardón fue gestionado por el representante a la Cámara Jairo Humberto Cristo Correa. Los condecorados fueron: Carlos Arturo Alvarado Vargas, Cicerón Ángel Flórez Moya, Gabriel Augusto Angarita Tena, José Nieves Ramón Melo, Luis Alejandro Cortés Castellanos, Omar Elías Laguado Nieto, Patricia Giraldo Cañas, Pedro Pazchelly Arenas Latorre, Ricardo Durán Murillo, Antonieta Contreras Gómez, Maritza Contreras Caicedo, Claudia Patricia Ortega Contreras, Sandra Gimena Cortés Herrera, Luzbin Alberto Castañeda, Fredy Alberto Figueroa, Jorge Armando Chamucero Barato, Pedro José Rodríguez Molina, Julio César Peñuela Núñez, José Ricardo Villamizar Gómez, Esmeralda Rojas Ortega, Sergio Antonio Arévalo Fuentes, Fabio Enrique Leal Cruz, Mauricio Parada Melo, Armando Antonio Gualdrón Silva, Beatriz Adriana Celis Mora y Edgar Alirio Álvarez Vargas

Trump pasa cuenta de cobro por triunfo de De la Espriella

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera que a él se debe el triunfo del candidato a la Presidencia de Colombia, Abelardo Gabriel de la Espriella. Lo dijo en forma directa ante periodistas de diferentes medios, en Washington, en la Casa Blanca.

Trump sostuvo que la mención que él hizo del presidente electo contribuyó a consolidarlo en el proceso electoral, lo cual confirma la injerencia extranjera en los recientes comicios para nuevo jefe del Estado. El candidato contendor Iván Cepeda ya había hecho alusión a la intervención del mandatario norteamericano en las elecciones de Colombia.

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Estefanía Colmenares es opcionada para Ministerio de Comunicaciones

La exdirectora de La Opinión, Estefanía Colmenares Hernández, figura como opcionada para el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el gobierno que presidirá Abelardo Gabriel de la Espriella, a partir del 7 de agosto del año en curso.

La eventual ministra es comunicadora social y periodista egresada de la Universidad Javeriana, de Bogotá, con maestría de las universidades Columbia (EE. UU.) y Barcelona (España). Durante varios años fue directora de La Opinión, de Cúcuta, periódico del cual fue confundador su abuelo Eustorgio Colmenares Baptista y también director su padre José Eustorgio Colmenares Ossa. Además, ha tenido otras funciones en las áreas de la información y de la administración empresarial.

Cepeda y Quilcué estarán en el Senado y Cámara de Representantes

Tras la consolidación del triunfo de De la Espriella en las elecciones presidenciales del 21 de junio, se confirman las curules en Senado y Cámara de Representantes del Congreso para Iván Cepeda Castro y Aida Quilcué, respectivamente, quienes fueron candidatos a la Presidencia y la Vicepresidencia por el Pacto Histórico y la Alianza por la vida.

Los dos ya anunciaron que estarán en las corporaciones legislativas. Cepeda anticipó que asumirá sus funciones en condición de opositor al nuevo gobierno, pero en términos democráticos.

El coronel Ojeda, en La Palabra

En sus emisiones de sábado y domingo (27 y 28 de junio), el personaje de la entrevista del programa La Palabra, de la parrilla del canal ATN, será el coronel de la Policía Libardo Fabio Ojeda Eraso, comandante de su institución en el área metropolitana de Cúcuta.

En la entrevista que concede el oficial habla de su gestión durante el tiempo que lleva en Cúcuta y de la aplicación de operativos para garantizar la seguridad en la región, así como de la ubicación que se tiene de los grupos que generan delincuencia.

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