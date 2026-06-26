Si es cierto, es un delito: ministro de Defensa sobre presuntos acercamientos con el Clan del Golfo

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró este viernes que sería un "irrespeto" con la Fuerza Pública si se comprueba la veracidad de las denuncias periodísticas sobre supuestos acercamientos de exfuncionarios del Gobierno con el Clan del Golfo para avanzar en una eventual negociación de paz.

"De llegar a ser ciertas esas afirmaciones, no es un irrespeto solamente con la Fuerza Pública, es un delito; se está promoviendo la acción criminal", afirmó el ministro Sánchez.

El funcionario sostuvo que serán las autoridades las encargadas de verificar la autenticidad de las grabaciones y establecer las responsabilidades de quienes aparecen mencionados. Asimismo, aseguró que durante el tiempo que ha estado al frente de la cartera de Defensa nunca ha recibido órdenes del presidente Gustavo Petro que contravengan la Constitución o la ley.

"Durante el tiempo que he estado puedo asegurar que no hemos recibido ninguna orden contraria a la Constitución y la ley por parte del señor Presidente de la República, y las decisiones que se han tomado han sido acordes a las facultades y a los procesos que tenemos en el Ministerio de Defensa", afirmó Sánchez durante un acto público.

Puede leer: Dos aviones con ayuda humanitaria y 63 rescatistas fueron enviados por Colombia a Venezuela

De acuerdo con una investigación de Noticias Caracol, el entonces alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, habría ofrecido frenar acciones militares y promover la salida de altos oficiales de la Fuerza Pública para convencer al Clan del Golfo de sumarse a la política de "paz total".

Según el informe, durante una reunión realizada en el Urabá antioqueño, en la que también participaron abogados y asesores de esa organización criminal, Rueda propuso una especie de "congelamiento" de acciones entre las partes, mientras alias "Jerónimo" solicitó el retiro de unidades especiales de la Fuerza Pública de las zonas bajo influencia del Clan del Golfo.

En los audios divulgados, el excomisionado también habló de esfuerzos para detener bombardeos y de procesos de depuración en organismos de inteligencia.

La investigación señaló que dos semanas antes de ese encuentro el Gobierno había ordenado una reestructuración en las Fuerzas Militares y la Policía que implicó la salida de más de 35 generales. En las grabaciones, Rueda también mencionó la remoción de tres coroneles vinculados con labores de inteligencia y persecución contra el Clan del Golfo.

Noticias Caracol aseguró además que el entonces comisionado planteó la posibilidad de avanzar hacia el levantamiento de órdenes de captura y de extradición una vez el proceso de diálogo alcanzara etapas más avanzadas.

De acuerdo con el informe, durante los primeros años del gobierno de Gustavo Petro no se registraron bombardeos contra esa estructura criminal, que pasó de tener 4.061 integrantes en 2022 a 9.915 en 2025 y amplió su presencia territorial de 145 a 338 municipios, según cifras citadas por el medio.

La investigación también incluyó una grabación correspondiente a una reunión realizada en agosto de 2025 en instalaciones de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), en la que participaron Jorge Lemus y Ricardo Rey Rosanía, entonces funcionarios de esa entidad, junto con Eduward Ferney Rincón, conocido como "Boyaco Sinaloa", señalado esmeraldero y exnarcotraficante.

En esa conversación, los funcionarios habrían solicitado apoyo para impulsar un proyecto de ley de sometimiento de organizaciones criminales y buscar canales de comunicación con alias "Chiquito Malo", máximo jefe del Clan del Golfo.

En la víspera, la Procuraduría abrió una indagación preliminar contra Danilo Rueda, Jorge Lemus, Ricardo Rey Rosanía y el exministro de Defensa y actual embajador de Colombia ante el Vaticano, Iván Velásquez, con el fin de establecer la veracidad de las denuncias reveladas por Noticias Caracol.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .