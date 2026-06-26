Las decisiones que marcarán el inicio del gobierno de Abelardo de la Espriella

La llegada de Abelardo de la Espriella a la presidencia de la República va a marcar un giro radical en el rumbo del país. Su postura totalmente distinta a su predecesor, Gustavo Petro, plantea un manejo diferente en la Casa de Nariño, que se advierte estará marcada por decisiones radicales y controversiales.

Bajo el mando de “El tigre” llegará la eliminación de ministerios, el fin de las negociaciones de paz y aumentar las operaciones militares, un cambio de eje en las relaciones internacionales y hasta una posible salida de organismos internacionales como la OEA y la ONU, según se ha advertido.

Eliminación de Ministerios

Abelardo de la Espriella llega a dirigir un país con un preocupante déficit fiscal y la urgencia de tomar decisiones rápidamente para recuperar el rumbo económico. Entre sus propuestas están la de eliminar parte de la actual burocracia y reducir el tamaño del Estado, al advertir que "se tienen más de 700.000 cargos y contratistas que sobran” y que “Colombia pasaría de 19 a 9-10 ministerios”.

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Entre las posibilidades conocidas se baraja la fusión de varias carteras como es el caso de Justicia, que podría unirse con el de Interior. Este caso ya sucedió durante el gobierno de Uribe 2022, pero el gobierno Santos puso fin a esa fusión, ante las necesidades que tenía el país y el limitante de gobernabilidad.

Además del fin del Ministerio de la Igualdad, otro de los puntos en discusión es fusionar los Ministerios de Ciencia y Deporte para tener una sola cartera que concentre las industrias creativas.

Para Jorge Yarce, analista político y coordinador del Observatorio de Política y Conflicto de la Universidad Central, fusionar ministerios en el gobierno Uribe “logro reorganizar gastos y lo convirtió en inversión. Hoy es una necesidad de recorte ante la alta burocracia y el déficit fiscal”.

Fin a negociaciones de paz

El fin de la paz total ya es una ruta marcada en el gobierno entrante de de la Espriella, incluso dando un ultimátum de un mes a los grupos armados para que se sometan a la justicia o de lo contrario “recibirán el poder del Estado y de las fuerzas militares".

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La propuesta del nuevo mandatario se concentra principalmente en la seguridad y el control territorial como mecanismos para enfrentar el narcotráfico, sumado a la erradicación de cultivos, fortalecimiento de las capacidades militares y policiales y el combate frontal contra organizaciones criminales.

No obstante, para la Fundación Ideas para la Paz “persisten dudas sobre la viabilidad de algunas metas planteadas, particularmente aquellas relacionadas con la erradicación masiva de cultivos. También se identifican vacíos en aspectos como el desarrollo territorial, la atención al consumo de drogas, el abordaje del microtráfico y la afectación de las finanzas criminales”.

Por su parte, Yarce sostuvo que no se puede pretender iniciar una confrontación desde el primer día “porque no hay las capacidades tácticas a causa de las decisiones de anteriores gobiernos como Santos, Duque y Petro que sacaron de sus filas a hombres y mujeres que tenían la experticia del combate y el control en territorio”.

“Recuperar el control territorial de la Cuenca del Pacifico, del Catatumbo, de la frontera sur de Venezuela y en el sur con el Ecuador no es una situación que se pueda resolver en los primeros cien días. Tampoco la tiene tan fácil esa promesa de la pacificación”, afirmó.

Relaciones internacionales

La llegada de de la Espriella a la Casa de Nariño marcará un nuevo rumbo en las relaciones internacionales que tenía la Colombia de Petro y sus constantes disputas con Argentina, Ecuador, Chile, Israel y Estados Unidos.

Para el analista internacional y profesor de la Universidad Javeriana, Manuel Camilo González, este giro total en la política exterior vendrá de la mano con un “alineamiento activa con Estados Unidos”, la solución a los problemas que tuvo Petro con el Medio Oriente y la alerta al nuevo Jefe de Estado de un cuidadoso manejo sin perder la soberanía.

Lo que viene es llamado “el toque Trump”, que es la alineación de varios presidentes de derecha a sus políticas, entre ellas el llamado Escudo de las Américas, en el que prometió desembarcar el nuevo Presidente una vez se posesione, en una región bajo el dominio de Washington, con los dos países más grandes y poderosos aún por fuera de su égida como lo son México y Brasil.

Ante esto, las relaciones con Trump deben ser manejadas con mucha "delicadeza”, por el riesgo de la soberanía frente a los intereses del presidente estadounidense en Colombia, como es el caso de enviar fuerza militar extranjera al país y el límite que se ponga a estas decisiones. El caso más cercano es el de Ecuador que le abrió las puertas a tropas extranjeras, a las que revistió de inmunidad, bajo el argumento de la lucha contra la criminalidad.

Sobre esta medida, explicó el analista que “debe tener el aval del Congreso, quien es realmente el que aprueba si efectivamente hay tránsito de tropas por nuestro territorio. Ya tenemos presente las bases militares estadounidenses durante la administración Uribe, pero a diferencia de Bush, Trump sí quiere tener presencia estadounidense para atacar estructuras criminales”.

Pese a ello, esta cooperación entre ambos países puede terminar siendo una especie de “limitante” para Colombia, al configurarse “una especie de alineamiento activo en términos de un efecto vagón, allí donde va Estados Unidos va a ir Colombia y eso tiene una gran consecuencia de tener un limitado margen de acción internacional, al estar dependiendo de que hace Estados Unidos para seguirle la dirección”, agregó González.

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Sobre el restablecimiento de relaciones con Israel, señaló que esta decisión parte más de un interés económico que buscaría Colombia con la experiencia del vicepresidente, José Manuel Restrepo, sumado a un fortalecimiento de tecnologías y una puerta con Asia.

"Israel no es de los principales socios comerciales de nuestro país más allá de la relación en la cooperación militar que ha sido histórica. Pero creo que con la llegada de José Manuel se trata de sacar muchos más réditos con el libre comercio con ese país y encontrar una línea de que la política exterior sea más enfocada en lo comercial y abriéndose hacia Asia”, afirmó González.

¿Salida de la OEA y la ONU?

Durante su campaña presidencial, Abelardo de la Espriella señaló su interés de que durante su presidencia no descartaba que Colombia saliera de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas o la OEA, al advertir que ofrecen un “beneficio limitado” frente a los altos costos.

González sostuvo que esta salida trae diversas consecuencias, porque en el caso de la ONU al no tener una cláusula de salida específica, el país “no va a participar en el funcionamiento de Naciones Unidas, pero va a seguir siendo miembro de Naciones Unidas ante la ausencia de esa cláusula”.

No obstante, para el caso de la Organización de Estados Americanos (OEA) sí existe esa cláusula de retiro, al denunciar el Pacto de Bogotá como lo hizo Venezuela en su momento y en dos años se da la aplicación de retiro.

Como consecuencias, “es menos costoso estar que no estar” ya que en estas organizaciones se termina dando una “cooperación asimétrica”, Sin embargo, resaltó que es en los foros multilaterales donde el país puede encontrar “más actores, los riesgos se dividen y los beneficios se multiplican”.

Es importante precisar que, aunque es una decisión que puede tomar el Presidente, esta deberá tener la aprobación del Congreso y del mismo Consejo de Estado, “quien tiene que definir los límites a esta decisión. Por ejemplo, si Colombia decide salirse de la OEA el Consejo de Estado puede delimitar que el Gobierno no puede desconocer los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es hacer una especie de acuerdo de retiro ante esas organizaciones”, explicó González.

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