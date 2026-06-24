Atención: este jueves De la Espriella y Restrepo reciben sus credenciales

La teoría del fraude electoral en la elección del nuevo presidente de la República terminó. El Consejo Nacional Electoral formalizó la elección de Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo como los nuevos presidente y vicepresidente de la República.



La declaratoria de De La Espriella y Restrepo se dio luego de terminar todo el proceso de escrutinio este miércoles tras la audiencia nacional en la cual el Pacto Histórico desistió de seguir con las reclamaciones que tenían en la mayoría de los departamentos del país.

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De acuerdo con la resolución, De La Espriella tuvo en total 12.960.166, frente a 12.708.312 votos de Iván Cepeda, con una diferencia final de 251.854 votos. Este jueves junto a su vicepresidente recibe la credencial. Este resultado final, con respecto al preconteo, significó un aumento mínimo, de votos para el mandatario electo y una pequeña disminución para el senador electo de la oposición.



De La Espriella en el preconteo había sumado 12.959.542, mientras que el candidato del gobierno saliente llegó 12.708.712, con el resultado ya final del escrutinio el electo presidente sumó 624 votos de más, mientras que en el caso de Cepeda fueron 400 votos menos.

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Este resultado del escrutinio dejó sin validez alguna los anuncios del entonces candidato Cepeda y del presidente Gustavo Petro, quienes tras conocerse el preconteo anticiparon que harían reclamaciones más de 50 mil meses, sin embargo la mayoría de las mismas se hundieron en el escrutinio local, es decir el que arrancó inmediatamente terminado el preconteo.



Al declarar el triunfo formal de De La Espriella y Restrepo, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz, manifestó que “concluye uno de los actos más trascendentales de nuestra democracia. Se ha culminado el escrutinio nacional de segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Quiero manifestar que el escrutinio realizado no es solamente un trámite, sino la verificación más rigurosa de la voluntad popular”.



Precisó que “esta corporación examinó el proceso con cuidado que exige nuestra democracia. Cada solicitud fue atendida, cada duda fue resuelta, cada voto fue contado. Solo cuando se agotó este examen y no antes damos por terminado el escrutinio y proseguimos a esta declaratoria”, y resaltó que “las elecciones no se declaran, se demuestran. Hoy quedó demostrado el resultado que entregamos que no es una opinión ni una conveniencia, sino es el producto verificable de un proceso técnico, transparente, acompañado por miles de testigos por la observación internacional, la más amplia en nuestra historia”.

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Quiroz hizo un llamado para lo que debe venir en adelante para el país, “después de una contienda tan intensa Colombia necesita reencontrarse. Y el país que se divide en campaña debe unirse en respeto de sus instituciones. Quiero cerrar con la gratitud a todos los jurados del país, más de 800 mil, a todos los testigos electorales que en conjunto superaron 1.8 millones, a los delegados de la Registraduría y funcionarios del Consejo Nacional Electoral, sin ellos esto no sería posible”.



Expresó su agradecimiento al procurador Gregorio Eljach, a la fuerza pública, a la misión de observación. Hoy más que nunca tenemos una democracia fuerte, sólida, independiente y reconocida en nuestros y por fuera de nuestras fronteras. Que Colombia siga en camino en paz y en democracia”.



La ceremonia de entrega de las credenciales al presidente Abelardo De La Espriella y el vicepresidente José Manuel Restrepo, será este jueves a las 9 de la mañana en Corferias, en donde estuvo funcionando todo el operativo de las elecciones presidenciales.

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