Movilización de carga en Colombia creció 11,25 % durante mayo de 2026

El Ministerio de Transporte informó que la movilización de carga en Colombia superó los 14,4 millones de toneladas en mayo de 2026, con un crecimiento de 11,25%.



Según las cifras del Registro nacional de Despachos de Carga (RNDC), durante mayo de 2026 se movilizaron 14.407.727 toneladas de mercancías.

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Por su parte, el Ministerio destacó que la operación logística también reflejó gran dinamismo para el mes en estudio. En los procesos de transporte participaron 2.304 empresas transportadoras, las cuales movilizaron mercancías en 1.133.359 vehículos, generando 1.249 manifiestos de carga y realizando un total de 1.221.693 viajes.



“El crecimiento de más del 11 % en la movilización de carga demuestra que Colombia avanza hacia una logística más dinámica, eficiente y competitiva. Detrás de estas cifras hay empresas que producen, transportadores que trabajan todos los días y regiones que fortalecen su conexión con los mercados”, destacó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

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En cuanto a las mercancías sólidas con mayor volumen de movilización durante mayo se destacaron el maíz, con 694.586 toneladas; las bebidas no alcohólicas, con 597.547 toneladas; y los productos varios, con 524.938 toneladas.



Por su parte, en el transporte de carga líquida, los principales productos movilizados fueron los aceites de petróleo o minerales bituminosos refinados, con 243,4 millones de galones; los aceites crudos de petróleo o minerales bituminosos, con 182,8 millones de galones; y el biodiésel y sus mezclas, con 13,2 millones de galones.

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El análisis realizado por el Ministerio también reveló que Valle del Cauca, Cundinamarca y Antioquia concentraron los mayores volúmenes de toneladas transportadas, impulsados por la actividad industrial, comercial, portuaria y de distribución que se desarrolla en estas regiones.



Como origen de los viajes, Valle del Cauca lideró con 2,56 millones de toneladas, seguido por Cundinamarca, con 2,10 millones, y Antioquia, con 1,61 millones. En cuanto a los destinos, Cundinamarca ocupó el primer lugar con 1,98 millones de toneladas, seguida por Antioquia, con 1,93 millones, y Valle del Cauca, con 1,86 millones.

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