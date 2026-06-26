La paz total es política de Estado: Eduardo Montealegre advierte a De la Espriella sobre un decreto que la desmonte

El exfiscal general de la Nación y exministro de Justicia, Eduardo Montealegre Lynett, en entrevista con 6AM de Caracol Radio, aseguró que el presidente electo no tiene facultades para poner fin por decreto a los procesos de paz en marcha, al sostener que la política de paz total quedó establecida como una política de Estado.

Las declaraciones surgieron después de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, manifestara que dará un plazo de 30 días a las bandas al margen de la ley para que se sometan a la justicia.

Montealegre afirmó que las decisiones relacionadas con la paz ya no dependen de la voluntad de un gobierno de turno ni de mayorías políticas circunstanciales, debido al marco normativo consolidado durante la administración del presidente Gustavo Petro.

Según el exfiscal, ese marco jurídico dejó establecido que la paz total es una política de Estado, por lo que cualquier intento de terminar los procesos de negociación mediante un decreto sería contrario a la Constitución.

¿Puede un presidente terminar los procesos de paz por decreto?

El exministro sostuvo que los ultimátums planteados para poner fin a las negociaciones también entrarían en conflicto con la Carta Política, al recordar que la paz está reconocida como un derecho y un deber.

“Ante el dilema de la paz total o la guerra total, la Constitución establece que se debe privilegiar la solución negociada y no el aniquilamiento del contrario”, señaló Montealegre.

El exfiscal insistió en que el presidente electo no puede levantarse de las mesas de diálogo que ya fueron instaladas porque, a su juicio, esa decisión carecería de sustento constitucional.

También afirmó que todas las autoridades del Estado, incluido el jefe de Estado, están obligadas a seguir las orientaciones del marco legal que institucionalizó la paz total.

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Montealegre recordó que la estrategia impulsada durante el gobierno de Petro no se concentró en un único grupo armado, sino que se desarrolló de manera simultánea en distintos territorios y con varios actores.

De acuerdo con el exministro, ya existen procesos de negociación en curso y están previstas cinco zonas de ubicación territorial en diferentes regiones del país, entre ellas Santander, la costa Caribe y el sur de Colombia.

El exfiscal explicó que cada una de esas negociaciones cuenta con protocolos previamente establecidos para orientar el desarrollo de los acercamientos y los mecanismos de implementación.

En ese sentido, advirtió que los procesos de paz no pueden ser suspendidos de manera abrupta ni terminados unilateralmente una vez han comenzado.

Montealegre señaló que la experiencia internacional demuestra que las negociaciones de paz se desarrollan de forma progresiva y requieren procedimientos que impiden su interrupción inesperada.

Tomado de El Universal.

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