Supersalud continuará auditoría a la Fábrica de Licores de Antioquia tras rechazo de recusación

La Superintendencia Nacional de Salud manifestó su rechazó ante la recusación presentada por el gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), Esteban Ramos Maya, contra el superintendente, Daniel Quintero.



La acción presentada por la FLA se basó en la presunta existencia de causales que podrían comprometer la imparcialidad requerida para el desarrollo de actividades de control, como las auditorías.

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Dicha acción surgió poco después de que la Supersalud realizará una visita de inspección a las instalaciones de la FLA.



Por su parte, la Supersalud aseguró que la recusación se sustentó en un supuesto conflicto de intereses derivados de publicaciones realizadas en redes sociales. Sin embargo, tras revisar el caso, el Ministerio determinó que no se configuraron las causales para aceptar la recusación.

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“La cartera de Salud explicó que el auto que ordenó la auditoría no fue expedido por el Superintendente Nacional de Salud, sino por un Superintendente Delegado. Además, señaló que las publicaciones en redes sociales corresponden al ejercicio de la libertad de expresión, el control ciudadano y el debate público, por lo que no constituyen prueba de una enemistad personal que afecte la imparcialidad de las actuaciones administrativas”, explicó.



Esta decisión permite que la Superintendencia continúe la auditoría ordenada mediante el Auto No. 202659000001332-7 del 22 de junio de 2026.



“La Supersalud reitera que tiene la responsabilidad de vigilar los recursos provenientes de las rentas de licores, tabaco y juegos de suerte y azar que financian el Sistema General de Seguridad Social en Salud. En ese sentido, ratifica que las actuaciones sobre la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia responden al cumplimiento de sus competencias legales y a la protección de recursos públicos destinados a garantizar el derecho fundamental a la salud”, concluyó el organismo de control.

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