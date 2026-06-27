Veteranos santandereanos de la Guerra de Corea recibieron homenaje en Bucaramanga

Setenta y cinco años después del inicio de la Guerra de Corea, los soldados colombianos que participaron en ese conflicto internacional siguen siendo recordados. En Bucaramanga, varios veteranos santandereanos del histórico Batallón Colombia fueron homenajeados en una ceremonia encabezada por el embajador de la República de Corea, Choi Hyun Koo, en las instalaciones de la Quinta Brigada del Ejército Nacional.

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Durante el acto también fueron reconocidos los familiares de los veteranos fallecidos, en un homenaje que resaltó el papel que desempeñaron cerca de 5.000 militares colombianos enviados entre 1951 y 1953 para apoyar a las fuerzas de las Naciones Unidas. Colombia fue el único país de América Latina que participó con tropas en la Guerra de Corea.

Entre los homenajeados estuvo Hernando Valcárcel Páez, nacido en San Vicente de Chucurí, Santander, quien siendo muy joven ingresó al Ejército Nacional y posteriormente fue seleccionado para integrar el Batallón Colombia. En 1953 emprendió un viaje de un mes desde Cartagena hasta el puerto de Pusan, hoy Busan, donde llegó en la etapa final del conflicto.

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Durante su permanencia en territorio coreano enfrentó las difíciles condiciones de la guerra, resultó herido en combate y fue condecorado por su valentía. Su historia representa la de cientos de soldados colombianos que combatieron lejos del país y cuyo servicio marcó un hito en la historia militar nacional.

En su intervención, el embajador Choi Hyun Koo destacó que los lazos de amistad entre Colombia y Corea del Sur fueron construidos gracias al sacrificio de quienes participaron en la guerra y aseguró que ese legado continúa fortaleciendo la cooperación entre ambas naciones.

La ceremonia sirvió para recordar el aporte del Batallón Colombia a la historia del país y mantener viva la memoria de quienes representaron a Colombia en uno de los conflictos más importantes del siglo XX.

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