Encuentran con vida a los dos jóvenes desaparecidos tras quedar a la deriva en Barú

Este lunes, 29 de junio, el Hotel Isla del Encanto se pronunció sobre la desaparición de Gerónimo Ibarra Cavalli y Luciana Dangond, los dos jóvenes que son buscados por las autoridades tras desaparecer luego de ir en un jet ski y quedarse sin combustible.

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A través de un comunicado, la administración del establecimiento aclaró que los jóvenes no zarparon desde el Hotel Isla del Encanto ni desde su muelle.

No obstante, el hotel informó que, como parte de la comunidad náutica de la zona, se ha sumado a las labores de búsqueda, brindando el apoyo que está a su alcance y acompañando las acciones que adelantan las autoridades competentes para localizar a los desaparecidos.

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Desde el Hotel Isla del Encanto también expresaron su solidaridad con las familias de los jóvenes y manifestaron su esperanza de que las labores de búsqueda tengan un pronto y positivo desenlace.

Gerónimo Ibarra Cavalli y Luciana Dangond aparecieron con vida

Tras la labores de búsqueda, los dos jóvenes reportados como desaparecidos en Barú fueron encontrados con vida.

De acuerdo con la información entregada por el comandante de la Subestación de Policía de Barú, Gerónimo Ibarra Cavalli y Luciana Dangond fueron ubicados y trasladados al Centro de Atención Primaria en Salud (CAPS) de Barú, donde reciben atención médica.

Según el reporte preliminar, ambos se encuentran estables, aunque presentan un cuadro de deshidratación, luego de que fueran hallados en Rincón del Mar, según las autoridades.

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El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, también confirmó a través de su cuenta de X, antes Twitter, que los dos jóvenes reportados como desaparecidos en Barú fueron encontrados.

“Gracias a Dios Gerónimo Ibarra y Luciana Dandong aparecieron sanos y salvos”, expresó.

Así mismo, Dumek informó que dio instrucciones a la ESE Cartagena para coordinar su traslado a un centro asistencial en la zona continental de la ciudad.

Con información de El Universal.

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