Colombia alista más de tres mil elementos de asistencia para enviar a Venezuela

El gobierno colombiano alista un nuevo vuelo con destino a Venezuela para enviar más de 3.000 elementos de asistencia humanitaria de emergencia, ante los miles de afectados por los dos terremotos.



Además de estos 3.200 elementos, también se enviará al vecino país 8 toneladas de bienestarina, 680 kilogramos de medicamentos, 600 bolsas para cadáveres y otros insumos de primera necesidad, como sabanas, carpas, frazadas, colchonetas y kits de aseo.

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Desde el gobierno nacional anunciaron el fortalecimiento de atención a los connacionales afectados por el sismo ocurrido en Venezuela, que ya deja miles de muertos y de heridos, según reportes oficiales.



Señalaron que esta nueva estrategia contempla “la habilitación de un centro de acopio para recibir ayudas, una línea permanente de atención y despliegue de equipos en albergues, hospitales y centros de atención”.

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Este centro de acopio queda habilitado en la sede del consultado general de Colombia en Caracas, ubicado en la calle Guaicaipuro, entre la plaza Brión y la avenida Casanova, urbanización El Rosa, Chacaíto.



A esto se suma las labores de funcionarios del consulado colombiano de ese país y de la Unidad de Victimas, quienes realizan recorridos por albergues, hospitales, con el fin de identificar a los colombianos y consolidar un censo actualizado junto a sus necesidades.

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El apoyo desde Colombia también se tiene con el equipo USAR COL-1, que completa más de 60 horas de operaciones de búsqueda y rescate en el estado de La Guaira, luego del exitoso rescate con vida de Moises, un niño de 11 atrapado en edificios colapsados



Este equipo está conformado con especialistas en ingeniería estructural, binomios caninos, equipos de búsqueda tecnológica y personal paramédico.

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