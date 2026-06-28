Por seguridad de Abelardo de la Espriella, vicepresidente electo pide suspender nombramientos en la UNP

Ante una presunta alerta sobre la seguridad del presidente electo, Abelardo de la Espriella, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, pidió al gobierno de Gustavo Petro suspender los nombramientos en la Unidad Nacional de Protección (UNP).

“¿Por qué el gobierno saliente, a solo 40 días de entregar el poder, expidió un decreto para cambiar los requisitos de quienes podrían ser nombrados como oficiales de protección de la Unidad Nacional de Protección?”, cuestionó Restrepo, al considerar que la medida representa una alerta para la seguridad nacional.

El coordinador del proceso de empalme anticorrupción insistió en que “no estamos hablando de cualquier cargo, sino de personas que tendrán la misión de proteger al presidente electo de la República y a su equipo de gobierno”.

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En ese sentido, solicitó a la UNP suspender los nombramientos derivados del Decreto 0670 de 2026 hasta el 7 de agosto y entregar toda la información relacionada con los procesos que se encuentran en curso.

“Es absoluta y totalmente inadmisible que, en los últimos días de un gobierno saliente, se cambien las reglas de juego para definir quiénes integrarán el esquema de protección del presidente que eligieron los colombianos, así como el de sus ministros. Con la seguridad del jefe de Estado no se juega”, manifestó.

Esta es la segunda entidad a la que Restrepo solicita suspender nombramientos durante el proceso de transición, luego de hacer una petición similar al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Finalmente, reiteró que no permitirán que “decisiones de última hora condicionen al nuevo gobierno en un asunto tan delicado como la protección del jefe de Estado y de sus ministros”.

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