Legalizan captura del británico implicado en el feminicidio de Natalia Villalba

Un juez de control de garantías de Bogotá legalizó la captura del ciudadano británico Foster Martinson, principal sospechoso del feminicidio de la modelo cucuteña Natalia Villalba Angarita. El procedimiento judicial se llevó a cabo tras la llegada del extranjero al país, luego de ser expulsado de Ecuador.

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Martinson fue detenido el pasado viernes 26 de junio en el aeropuerto de Quito, Ecuador, cuando pretendía abordar un vuelo hacia Londres. Su aprehensión fue posible gracias a una notificación roja de Interpol emitida por las autoridades colombianas.

Este fin de semana, el sospechoso arribó al Aeropuerto Internacional El Dorado, donde fue recibido por Migración Colombia y entregado al CTI de la Fiscalía para su judicialización. La Fiscalía General de la Nación procesará al ciudadano británico por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

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Esto por el crimen de Natalia Villalba, una mujer de 36 años que fue hallada sin vida el mediodía del lunes 22 de junio dentro de una maleta en un apartamento del barrio Chicó, al norte de Bogotá. Según investigaciones del ente acusador, el feminicidio habría ocurrido el 18 de junio.

Las autoridades sostienen que el capturado ingresó al inmueble el 17 de junio y, tras presuntamente agredir físicamente a la víctima hasta causarle la muerte, manipuló el cuerpo para introducirlo en la maleta. Cámaras de seguridad del edificio registraron al sospechoso realizando maniobras para alterar la escena y ocultar el cuerpo antes de huir hacia Ecuador.

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Aunque la captura fue legalizada en la noche del domingo, 28 de junio, las audiencias de imputación de cargos y medida de aseguramiento fueron reprogramadas para el próximo miércoles 1 de julio a solicitud del procesado y su defensa.

Durante el proceso, se ha conocido gracias a medios nacionales que Martinson tiene un historial delictivo en el Reino Unido, donde fue condenado en 2023 a más de dos años de prisión por acosar a una expareja y divulgar imágenes íntimas. El investigado permanecerá bajo custodia de las autoridades a la espera de que se defina su situación jurídica.

Con información de El Colombiano.

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