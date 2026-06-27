Dos muertos y seis capturados deja operación contra el Eln en Saravena

Una operación militar contra el Eln en el municipio de Saravena, Arauca, dejó dos presuntos integrantes de ese grupo armado muertos, seis capturados y un menor rescatado.

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Fue ejecutada por la Décima Octava Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional, en contra de integrantes de la comisión Ernesto Che Guevara, del frente Domingo Laín Sáenz.



Los hechos se registraron en la vereda Alto San Joaquín, jurisdicción del municipio de Saravena, Arauca. Información de inteligencia militar da cuenta que los integrantes de esta comisión serían los responsables de ejecutar acciones terroristas contra la Fuerza Pública y la población civil en ese municipio pero también en Fortul.

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Asimismo, esa estructura, según las autoridades, venía planeando y ejecutando acciones terroristas desde antes de los recientes comicios electorales.



Durante la operación fueron incautadas cinco armas largas, tres armas cortas, 908 cartuchos de diferentes calibres, 23 proveedores, abundante material de intendencia y material de análisis de inteligencia.

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