Bélgica, con dudas, se topa con una dura Senegal en dieciseisavos

Bélgica se enfrentará hoy a las 3:00 p.m. a Senegal en los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026 en el estadio Lumen Field de Seattle, donde los ‘Diablos Rojos’ buscarán el billete a octavos para recuperar la confianza y lograr el pase contra los ‘campeones’ de África, desposeídos de su título.

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El combinado europeo aterrizó en las eliminatorias como líder del grupo G con una victoria, frente a Nueva Zelanda (1-5), resultado que le benefició para ser líder, y dos empates, contra Irán (0-0) y Egipto (1-1), con quien finalmente empató a puntos. Con estos registros, la selección de Rudi García ha sembrado dudas sobre las opciones de alcanzar los cuartos de final como mínimo.

No es pesimismo todo lo que rodea a Bélgica, ya que tiene la oportunidad de demostrar que el partido contra Nueva Zelanda no fue un pequeño destello de luz y sus mejores jugadores recordaron al equipo de antaño que subió al podio mundialista en Rusia 2018. En ese encuentro, el doblete del extremo izquierdo Leandro Trossard, el olfato del veterano delantero Romelu Lukaku y la visión de juego del mediocentro Kevin De Bruyne la devolvieron a su mejor versión.

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Senegal, por la sorpresa

Por su parte, Senegal se presenta con la confianza por las nubes después de clasificarse ‘in extremis’ como la octava y última de las mejores terceras gracias a la victoria (5-0) contra Irak, y en el ‘grupo de la muerte’ compartido con la Francia de Mbappé y la Noruega de Haaland.

‘Los Leones de la Teranga’ disponen de un equipo amenazante liderado por el jugador del Villarreal Pape Gueye, quien marcó dos goles contra Irak, el pivote del Rayo Vallecano Pathé Ciss y veteranos como el excentral del Nápoles Kalidou Koulibaly y el exjugador del Liverpool FC Sadio Mané.

Será un enfrentamiento con sensaciones opuestas y en el que los belgas querrán resarcirse para volver a ser la selección de 2018. Enfrente tendrán a una Senegal que encabeza el buen momento que atraviesa el fútbol africano —nueve de las diez selecciones presentes en el Mundial accedieron a los cruces—, y que también busca la revancha después de ver cómo le privaron del trofeo de la CAF ganado en el campo.

Europa Press

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