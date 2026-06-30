Marruecos despachó a Países Bajos y jugará ante Canadá en octavos

Marruecos, quien fuese cuarto en el Mundial de Catar 2022, despachó a Países Bajos, la noche de ayer, lunes, al imponerse 3-2 en la tanda de penales de los dieciseisavos de final tras empatar 1-1 en los 120 minutos.

Los del norte de África iniciaron perdiendo (72’) con un gol de Cody Gakpo, quien en medio de la cita orbital, perdió un hijo durante el embarazo de su esposa.

Cuando ya el juez iba a dar por terminado el compromiso, Issa Diop apareció con un cabezazo certero para firmar el 1-1.

En los penales, Bounou fue figura al atajarle el disparo a Crysencio Summerville y esto lo aprovechó Ismael Saibar. Los neerlandeses desaprovecharon un primer cobro errado por los africanos.

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“Un partido muy duro contra un rival muy duro. Uno de los mejores rivales del mundo. Está entre los 10 mejores del mundo, creo que es un serio aspirante a ganar la Copa Mundial. La forma en que logramos ganar hoy es un gran reconocimiento para nosotros como selección nacional, por supuesto”, afirmó Noussair Mazraoui, defensor de Marruecos.

En los octavos de final, los marroquíes se enfrentarán con Canadá, el próximo sábado 4 de julio en Houston, a partir de las 12:00 del mediodía

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