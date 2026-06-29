¡Hazaña! Paraguay eliminó a Alemania en la tanda de penales

Paraguay logró un triunfo histórico e inesperado en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 luego de eliminar a Alemania en la tanda de penales (4-3) tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.

El arquero Orlando Gill, de San Lorenzo, fue el gran protagonista de la jornada atajando dos cobros y figurando en los 120 minutos.

Los alemanes, que venían de perder 2-1 ante Ecuador, fracasaron por tercer mundial consecutivo.

En los octavos de final, Paraguay enfrentará al vencedor del duelo entre Francia y Suecia que se va disputar este martes, a las 4:00 p.m., en Nueva York. El choque se octavos será el sábado 4 de julio en Filadelfia.

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Empate y a los penales

En el primer tiempo, los paraguayos hicieron un partido correcto desde lo defensivo y fiel a su naturaleza, batallón para irse al descanso con la ventaja luego de conseguirla al 42’ con un cabezazo de Enciso, luego de un centro impecable de Matías Galarza, quien recibió un buen pase de Miguel Almirón.

En la reanudación, los europeos no tardaron en igualar el marcador. El goleador Kai Havertz, quien previamente le marcó un doblete de Curazao, cabeceó a la altura del penal un centro desde el costado izquierdo enviado por Florian Wirtz, al 54’.

Los germanos no pararon de atacar a unos paraguayos muy combativos y con el arquero Orlando Gill cumpliendo en los requerimientos. La paridad llevó a que el juego se trasladara al tiempo extra.

Jonathan Tah, defensor del Bayern Múnich, rompió el empate al 103’ pero el VARA llamó al juez Jayed por una falta sobre el guardameta Gill.

Sin grandes posibilidades claras, el compromiso se fue a los penales con triunfo paraguayo (4-3). Por Alemania patearon Havertz (tapó Gill), Kimmich (gol), Musiala (gol), Woltemade (atajó Gill), Amiri (gol) y Tah (afuera); mientras que por Paraguay fueron Malghaes (gol), Gómez (gol), Galarza (gol), Sanabria (afuera), Valbuena (atajó Neuer) y Canales (gol).

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