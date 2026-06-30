La favorita Francia disputa su cupo a los octavos ante una dubitativa Suecia

Europa Press.

Las selecciones de Francia y Suecia se enfrentan, hoy (4:00 p.m.), en dieciseisavos del Mundial, duelo en el que los galos, con un amenazante potencial ofensivo, buscan hacer valer su condición de favoritos ante un combinado escandinavo sin complejos, aunque con altibajos en un torneo que se pone serio.

Tras superar la fase de grupos con tres contundentes triunfos -la última vez que lo logró fue cuando levantaron el trofeo en 1998-, ‘Les Bleus’ inician el verdadero camino hacia el título con un aparente margen de mejora respecto a su juego. Ahora el torneo se pone serio y cualquier error o mala decisión puede costar muy caro, en el lado del cuadro plagado de potencias y candidatas europeas.

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Los de Didier Deschamps, que no estuvo en el último partido de la fase de grupos por la muerte de su madre, vencieron sin excesivos problemas a Senegal (3-1), Irak (3-0) y a una Noruega ‘B’ (1-4) con hasta 10 cambios en su once titular.

El gran argumento del equipo galo es el amplio ramillete de atacantes entre los que el técnico de Bayona puede elegir. En total, han marcado 10 tanto en la primera fase siendo, junto a Alemania y Países Bajos, el combinado más goleador hasta ahora. Suecia deberá controlar de cerca a Kylian Mbappé, con 4 dianas en esta edición, y a Ousmane Dembélé, actual Balón de Oro y también con 4 goles tras su ‘hat-trick’ ante Noruega.