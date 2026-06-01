Mundial 2026: México se juega la permanencia ante Ecuador

El técnico Javier Aguirre afronta su última Copa del Mundo con su selección, antes de que su actual ayudante Rafa Márquez le sustituya y con el objetivo de llevar a su país a lo más lejos posible para despedirse de ‘El Tri’ por la puerta grande. Para ello deberá igualar el camino de México en los Mundiales de 1970 y 1986, en los que siendo también la anfitriona alcanzó los cuartos de final.

El hombre referente de su ataque es el colombo-mexicano Julián Quiñones, quien registró dos tantos: uno ante Sudáfrica y otro más ante República Checa.

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“Sentimos el apoyo y la verdad es que eso nos motiva, creemos que se lo merecen y esperemos seguir dando mucha alegrías”, afirmó el atacante Jesús Gallardo, sobre el acompañamiento en los partidos previos.

Por su parte, Ecuador -que perdió el primer partido 1-0 ante Costa de Marfil y empató el segundo 0-0 ante Curazao- consiguió clasificarse de forma épica como tercera de grupo al remontar a una Alemania (1-2) ya clasificada, con goles de Nilson Angulo y Gonzalo Plata, en un encuentro en el que los del extécnico del Elche Sebastian Beccacece hicieron valer su mayor necesidad.