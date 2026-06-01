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Mundial 2026: México se juega la permanencia ante Ecuador
México y Ecuador se enfrentarán a las 8:00 p.m. del martes 30 de junio en el estadio Azteca.
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gcontreras
México buscará clasificarse de manera anticipada.
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Martes, 30 de Junio de 2026

Europa Press

El  coanfitrión México se juega su clasificación a los octavos de final, hoy a las 8:00 p.m., frente a Ecuador el Mundial, en un choque que será en el estadio Ciudad de México, en un pulso con favoritismo local después de cerrar una primera fase del torneo con pleno de triunfos

México afrontará la primera ronda de las eliminatorias tras lograr las victorias contra Sudáfrica (2-0), Corea del Sur (1-0) y Chequia (0-3), y sin recibir ningún gol en contra. Estos datos han convertido al ‘Tri’ en una de las selecciones que llega en mejor estado de forma, aunque su juego generó dudas en el estreno contra Sudáfrica.

México buscará clasificarse de manera anticipada.

 

El técnico Javier Aguirre afronta su última Copa del Mundo con su selección, antes de que su actual ayudante Rafa Márquez le sustituya y con el objetivo de llevar a su país a lo más lejos posible para despedirse de ‘El Tri’ por la puerta grande. Para ello deberá igualar el camino de México en los Mundiales de 1970 y 1986, en los que siendo también la anfitriona alcanzó los cuartos de final.

El hombre referente de su ataque es el colombo-mexicano Julián Quiñones, quien registró dos tantos: uno ante Sudáfrica y otro más ante República Checa.

Puede leer: Colombia está para cosas grandes en este Mundial: Daniel Muñoz envía un mensaje de fe

“Sentimos el apoyo y la verdad es que eso nos motiva, creemos que se lo merecen y esperemos seguir dando mucha alegrías”, afirmó el atacante Jesús Gallardo, sobre el acompañamiento en los partidos previos.

Por su parte, Ecuador -que perdió el primer partido 1-0 ante Costa de Marfil y empató el segundo 0-0 ante Curazao- consiguió clasificarse de forma épica como tercera de grupo al remontar a una Alemania (1-2) ya clasificada, con goles de Nilson Angulo y Gonzalo Plata, en un encuentro en el que los del extécnico del Elche Sebastian Beccacece hicieron valer su mayor necesidad.

Por fin y después de tres partidos, Ecuador pudo ganar en el Mundial.

 

Sin embargo, no todo son buenas noticias para ‘La Tri’, ya que el defensa Piero Hincapié es duda para este partido por las molestias musculares sufridas contra Alemania, las que le obligaron a ser sustituido en la segunda parte por Pervis Estupiñán.

En el balance en los Mundiales, las selecciones mexicana y ecuatoriana sólo se han cruzado en una ocasión y el combinado azteca se impuso (2-1) en el segundo partido de fase de grupos de la edición jugada en Corea del Sur y Japón en 2002, con tantos de Jared Borgetti y Gerardo Torrado.

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