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SIC aclara que no ha ordenado cambio masivo de medidores de servicios públicos
La entidad expidió nuevos reglamentos para los medidores, que se aplican sólo a los equipos nuevos que ingresen al mercado, no a los existentes.
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La competencia entre las empresas de servicios públicos públicas, mixtas y privadas ha permitido mejorar el servicio, según Andesco. / Foto Archivo
Colprensa
Colprensa
Miércoles, 1 de Julio de 2026

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) aclaró que no ha ordenado el cambio masivo de medidos de servicios públicos.

En un comunicado, la entidad precisó que sí se expidieron unos reglamentos técnicos para medidores de
energía eléctrica, agua y gas, que buscan garantizar que los equipos cumplan estándares de precisión, confiabilidad y seguridad.

Sin embargo, estas disposiciones se aplicarán sólo a los equipos nuevos que ingresen al mercado, no a los existentes.

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Según la SIC, los tres casos en los que los medidores deben cumplir los reglamentos técnicos aprobados por la entidad son:

- Medidores nuevos que se ingresen al mercado nacional.
- Medidores que se instalen por primera vez.
- Medidores que deban ser reemplazados por fallas técnicas irreparables.

La SIC también aclaró que los reglamentos técnicos no obligan a implementar medidores inteligentes ni afectarán las tarifas de los servicios públicos.

La entidad recomendó a los usuarios verificar las causas por las que se debe cambiar el medidor en caso de que la empresa de servicios públicos solicite el cambio. Los reglamentos técnicos aprobados por la SIC no son una razón para justificar el cambio de medidores.

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