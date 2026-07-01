Quedó en libertad el presunto desguazador de motos del barrio Pizarro, en Cúcuta

El hombre que fue capturado durante el allanamiento a un presunto desguazadero de motocicletas, que operaba bajo la fachada de un taller mecánico en el barrio Pizarro, quedó en libertad mientras continúa el proceso judicial en su contra, según informaron las autoridades.

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Su captura se produjo la semana pasada en un establecimiento conocido como Los Gemelos, donde, al parecer, funcionaba un falso taller de motos. De acuerdo con la investigación, el lugar era utilizado como centro de acopio para modificar, regrabar y comercializar motocicletas robadas en diferentes municipios de la región.

Durante el operativo, realizado por unidades de la Sijín, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía y el Gaula Militar del Ejército, fueron halladas nueve motocicletas, de las cuales cuatro tenían reporte de hurto. Además, las autoridades incautaron tres motores y varios teléfonos celulares.

Las autoridades aseguraron que la investigación continúa para identificar y judicializar a los responsables de la presunta red dedicada al desguace y comercialización de motocicletas robadas.

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