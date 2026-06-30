Tras dos meses suspendida por la violencia, Satena reanuda ruta entre Cúcuta y Tibú 

Desde el pasado viernes, el Servicio Aéreo a Territorios Nacionales (Satena) comenzó nuevamente la venta de los boletos de la ruta entre Cúcuta y Tibú, suspendida el pasado 24 de abril, con lo que deja por sentado el restablecimiento de la operación aérea entre la capital de Norte de Santander y ese municipio del Catatumbo.

La empresa informó que el vuelo de la reapertura despegará el 10 de julio, con lo cual reafirma su compromiso con la conectividad aérea de las regiones donde volar representa una necesidad para el desarrollo económico, social y la integración territorial.

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“Nuestro propósito es seguir acercando oportunidades, fortaleciendo la integración territorial y ofreciendo un servicio seguro, eficiente y confiable para los habitantes de Norte de Santander”, afirmó el presidente de Satena, el mayor general Óscar Zuluaga Castaño.

El general manifestó que la operación contará con dos frecuencias semanales y una capacidad de 304 sillas mensuales, a través de aeronaves Beechcraft 1900 (B-1900), los cuales tienen una capacidad para 19 pasajeros.

Zuluaga dijo que se ofrecerá tarifas desde $203.200 para el trayecto Cúcuta–Tibú y desde $191.500 para la ruta Tibú–Cúcuta, con el propósito de facilitar el acceso de más viajeros a este servicio aéreo esencial.

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“La reactivación de esta conexión facilitará el desplazamiento de habitantes, empresarios, servidores públicos y organizaciones que desarrollan actividades en el Catatumbo. Asimismo, permitirá fortalecer la articulación de Tibú con la red de destinos que Satena opera desde Cúcuta y con las conexiones provenientes de Barranquilla, Arauca y Ocaña”, expresó el presidente de la compañía.

El trayecto tiene una duración aproximada de 35 minutos, por lo que reduce significativamente los tiempos de desplazamiento. Los vuelos operarán todos los lunes y viernes en los siguientes horarios: Cúcuta – Tibú a las 10:00 a. m. y Tibú – Cúcuta a las 11:00 a. m.

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“Cada ruta que recuperamos representa una oportunidad para acercar servicios esenciales, dinamizar las economías locales y seguir integrando territorios que históricamente han enfrentado desafíos de conectividad”, agregó el general.

La suspensión de la ruta por parte de la aerolínea se debió al secuestro de Edinson Balaguera Gamboa, administrador de la operación de Satena en Tibú, quien también cumplía funciones como agente operativo, por parte de presuntos integrantes del Eln, el 17 de abril, y quien sigue en cautiverio.

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