¿Pensando en comprar tecnología? El dólar bajo reduce los precios de estos productos

El dólar está en el umbral de los $3.440, un precio no visto desde 2021. Además, la TRM está $599 más barata que hace un año, pues el 27 de junio de 2025 se ubicó en $4.042,87. Bajo este escenario, la compra de tecnología es más viable que hace 12 meses, por cuanto la compra de un televisor, un iPhone 17, un PlayStation 5, un equipo de sonido y unos audífonos sale hasta 14% más barato.

La divisa cerró en $3.443,73 en promedio, lo que representó un aumento de $10,02 frente a la TRM que para ayer se ubicó en $3.433,71. Asimismo, se realizaron 1.728 transacciones por más de US$1.116 millones. La divisa registró un nivel mínimo de $3.425 y un nivel máximo de $3.461,10.

Con un dólar en este precio, un televisor Samsung de 65 pulgadas Qled 8K, con un valor de US$1.777, hubiese salido en $7,18 millones hace un año, mientras que hoy, por cuenta de una apreciación del peso, saldría en $6,1 millones, una diferencia de $1,06 millones.

Lo mismo sucede con el iPhone 17 Pro Max 2TB. Tiene un valor en Amazon de US$1.999, lo cual habría representado $8,08 millones hace un año, mientras que para hoy es $6,8 millones, una diferencia de más de $1,19 millones. En cuanto al entretenimiento, un PlayStation 5 tiene un precio de US$570. Con la cotización del dólar de hace un año hubiese quedado en $2,03 millones, mientras que hoy está en poco más de $1,96 millones.

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Una barra de sonido con audio Dolby, con un valor de US$237, en junio de 2025 costaba $958.160, pero para este año, con la caída del billete verde, está en $816.164, una diferencia de $141.996.

Por último, unos audífonos Sony de referencia WH-1000XM5, con un valor de US$198, están $118.629 más baratos que hace un año, pues su precio pasó de $800.488 a $681.858.

La suma de los cinco productos arroja $16,4 millones para este año, una reducción de $2,8 millones si se tiene en cuenta que en junio de 2025 estaban en más de $19,3 millones. Jairo Uribe, fundador de Planeación Financiera Colombia, aseguró que un dólar sobre los $3.400 puede representar una oportunidad para los consumidores, sobre todo para productos como televisores, consolas, computadores y celulares.

“Una tasa de cambio más baja puede traducirse en precios más competitivos. Sin embargo, ese beneficio no siempre es inmediato porque depende de cuándo los comercios importan el inventario y su estrategia de precios”, aseguró.

El experto recomienda que, desde la óptica de las finanzas personales, no se debe comprar únicamente por el dólar bajo, sino que la verdadera oportunidad es cuando el gasto ya estaba contemplado dentro del presupuesto. “Todo parte desde la necesidad real de las personas y no implica endeudarse más de lo que una persona pueda asumir para, entre comillas, aprovechar el momento”, dijo.

Es importante tener presente que los datos presentados son de Amazon, pero lo recomendable es comparar precios entre diferentes comercios, revisar promociones, porque en algunos casos los descuentos comerciales pueden generar un ahorro incluso mayor al efecto de la tasa de cambio. “No hay que comprometer la estabilidad económica y no comprar de más solo por el beneficio del dólar”, aseguró.

Tomado de La República

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