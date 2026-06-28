Gremios piden recuperar la confianza entre el Estado y los empresarios

Uno de los aspectos que caracterizó al gobierno de Gustavo Petro fue su confrontación permanente con los gremios económicos y en general con todos los empresarios.



Pese a algunos intentos de acercamiento al comienzo de su mandato, los gremios terminaron convirtiéndose en opositores de la mayoría de sus políticas.

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Con la llegada al poder de Abelardo de la Espriella lo más seguro es que esto cambie por completo. El ahora presidente electo ha mostrado su interés en trabajar por los empresarios, mientras que su vicepresidente, José Manuel Restrepo, es alguien que le da mucha confianza al sector privado.



Sin embargo, son muchos los retos que tendrá la nueva administración y en los que el empresariado está a la espera de conocer cuál será el camino que se propone seguir.



De entrada, por supuesto, ya tendrá una emergencia qué atender, la llegada del fenómeno de ‘El Niño’, que tiene al país ad portas de un apagón.



Colprensa habló con Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial Nacional, sobre las expectativas que tienen los gremios frente a este nuevo Gobierno.



¿Cómo ve las perspectivas para este Gobierno, especialmente en el tema económico? ¿Cuáles son los retos que enfrenta?



Tiene retos en varios sectores: en tema fiscal, de salud, de pensiones, de infraestructura, de energía, etc. Particularmente, creemos que el tema de energía es un incendio de muy corto plazo que hay que atender muy rápidamente.



Como consejo gremial, estamos esperando tener una conversación en función de volver a recuperar la confianza, la confianza para poder hacer inversiones en todos los sectores, porque las inversiones grandes de este país no tienen un horizonte de retorno en el corto plazo, son inversiones de 10, 15, 20 años.



El reto es que volvamos a tener una conversación entre el sector público y el sector privado para invertir, sobre todo en sectores en el que el sector público está desfinanciado, como en infraestructura, energía, sectores en que los privados pueden poner recursos y hacer apuestas de largo plazo.



Obviamente, el tema fiscal es una de las preocupaciones más grandes. ¿Cree usted que de parte de los empresarios habría disposición a una nueva reforma tributaria? ¿Cree que es viable en un nuevo gobierno?



Primero hay que hablar del déficit fiscal y de cómo se va a ajustar el gasto público, porque es cierto que ha crecido de una manera desbordada y, como estamos viendo, se está liquidando un Ministerio. Hay que revisar nuevamente con el nuevo gobierno cuáles van a ser esos ajustes que se van a hacer, para poderle dar seguirle dando confianza a los inversionistas y a los mercados.

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Una vez el gobierno revise el estado de las cosas en el tema fiscal, pues tendrá que revisar cómo vuelve a ajustar sus finanzas. Desde el sector privado estamos con toda la disposición a conversar sobre las propuestas que tenga el gobierno, pero toca obviamente tener esas esas conversaciones primero.



¿Y ve usted con buenos ojos un reajuste drástico en el gasto del estado, con la eliminación de varios ministerios o de varias entidades, al estilo de Milei en Argentina?



Toca hacer un balance de qué instituciones, qué ministerios, qué entidades vale la pena o no mantener, no solo por un tema fiscal, sino por un tema de eficiencia procesal, para todo, para trámites, para poder sacar proyectos adelante, para permisos, etc.



Yo creo que sí hay que darle una revisión al tamaño del estado no solo por temas económicos, sino por el tema de tramitología y poder sacar unos procesos mucho más eficientes y más rápidos para que se den las señales de política pública de largo plazo para poder hacer inversiones.

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El otro tema pues obviamente inminente es el tema de ‘El Niño’. ¿Cree que entre gremios y gobierno se pueda construir una especie de plan de choque para evitar no solamente un apagón, sino también atender mejor las emergencias que puedan ocurrir?



De acuerdo con la información pública de XCM, que es el operador del mercado, hoy ya estamos en déficit de energía en firme. Esto no es información de las empresas, es información pública del gobierno. Nosotros veníamos advirtiendo esto desde hace más de 4 años, que para el 2026 íbamos a estar negativos en energía en firme. ¿Eso qué quiere decir? Que el parque generación que existe no alcanza para atender la demanda de energía. Entonces lo cierto es que eh pues hay que tomar unas medidas muy rápidamente. Nosotros lo hemos dicho lo hemos dicho de varias formas, tenemos que asegurarnos que le paguen a las térmicas para que puedan comprar combustibles para que se puedan encender para poder ahorrar agua y llegar con los embalses llenos a diciembre y pues obviamente para que las térmicas puedan acompañar también a la generación hidráulica.



Toca revisar los temas ambientales para ver si de pronto hay unas plantas de generación hidráulica que puedan generar un poquito más durante esta durante esta temporada y toca urgentemente hacer una campaña de ahorro energía obligatorio, que premie al que ahorra y castigue al que no. Esos son los tres temas fundamentales que hay que tener en cuenta, sumado a una logística impecable de combustibles, de gas, de diésel, para asegurarnos que todo el parque térmico se pueda encender.



Estos temas de energía no son de días, sino de años. ¿Cuántos años calcula usted que tardará Colombia en tener cierta holgura en materia de energía?



Estamos calculando que se deben hacer inversiones de aproximadamente 10 a 13 billones de pesos anuales para volver a tener el sistema sin ese déficit, pero eso no quiere decir que estemos en holgura. Si quisiéramos buscar a una holgura, definitivamente las inversiones superan esos números.



Y estoy solamente hablando de energía. El gas es otro tema que hay que revisar. Se tiene que reactivar la capacidad exploratoria del país lo más rápido posible para que los recursos que ya están probados se puedan explotar lo más rápido posible.



Usted mencionó que les gustaría tener un encuentro con el nuevo presidente para hablar de estos temas? ¿Ha habido ya acercamientos para que ese encuentro se dé en los próximos días?



La comisión de empalme está en revisión de temas. Yo he conversado con el vicepresidente, he conversado con el equipo de empalme. Ellos tienen claras las prioridades y seguramente vamos a tener una reunión informal con el Consejo Gremial Nacional para revisar todos los temas de un documento que ya tenemos listo en el Consejo Gremial Sectorial para abordar todos los sectores punto a punto.



En el tema social, hace 4 años se vivió el estallido social y grandes protestas, ¿qué cree que debe hacer el nuevo Gobierno para que no volvamos a esa situación de inconformidad, de protestas en las calles?



Yo creo que parte fundamental de la victoria del presidente Abelardo de la Espriella fue su gran sensibilidad por el tema social. Yo creo que esa es una de las promesas en las que seguramente va a estar enfocado y en la que el sector empresarial obviamente quiere participar.



El sector empresarial es fundamental para construir tejido social y para acompañar al gobierno seguramente en más de uno de sus planes sociales que va a tener para todos los colombianos.

Yo creo que todos los colombianos tienen que estar tranquilos que aquí hay una hay una promesa de trabajar sobre unas brechas sociales muy grandes, que el doctor Abelardo no desconoce.

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