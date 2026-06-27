Pensionado de Ecopetrol reclama cerca de $1.000 millones por presuntas fallas en su liquidación

Un pensionado de Ecopetrol reclama que durante 18 años dejó de recibir recursos que, según sostiene, le correspondían por su liquidación y mesada pensional. El caso de Omar Barrera Castillo está en los estrados judiciales y podría representar una reclamación cercana a los $1.000 millones.

Marta Cecilia Duarte Manosalva, esposa del afectado, informó que, tras iniciar la demanda laboral, se han revelado inconsistencias documentales y que el caso también fue puesto en conocimiento de la Procuraduría, la Contraloría y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Duarte dijo que se identificaron 15 inconsistencias críticas en los soportes documentales emitidos por la estatal petrolera, las cuales se agrupan de la siguiente forma:

1. Error de identidad. En los documentos de las bases de liquidación aparece el número de cédula y el código de empleado de Omar Barrera, pero bajo el nombre de Mercedes García de Rovallo. Por este hecho, Duarte instauró una demanda judicial por falsedad ideológica.

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2. Omisión del tiempo de servicio. Aunque Ecopetrol reconoce que Barrera laboró 20 años y 2 meses, en la liquidación final solo le computaron 19 años, omitiendo el tiempo restante y el periodo inicial de 11 meses bajo contrato a término fijo en 1988.

3. Alteración de cargos de nómina. A pesar sido pensionado con estatus de directivo, los contratos y bases de liquidación le asignan cargos inferiores como, afectando negativamente el cálculo pensional.

4. Descuadres en las bonificaciones y auxilios. “En el auxilio vacacional hay un error supergarrafal, porque en lo la certificación de lo devengado en el último año aparece $9.114.000, en la ganancia para pensión aparecen $3.038.000 y en la base para liquidación aparecen $9.014.000, ¿para dónde se fueron los $6 millones?”, dijo Marta Cecilia Duarte.

5. Exclusión de prestaciones y diferencias de registro. No se incluyeron las primas de junio y diciembre, ni los pagos por dominicales y festivos. También se detectaron diferencias acumuladas en los registros de nómina y una omisión parcial en los permisos remunerados.

6. Aplicación indebida de normas. Se le aplicó de forma arbitraria el Acto Legislativo 01 de 2005, porque Barrera ya había causado su derecho para que se incluyera en los acuerdos pactados, por lo cual se quedó sin la llamada mesada 14. Además, se le liquidó bajo la Ley 100 como si fuera un trabajador cobijado por convención colectiva, desconociendo su régimen especial de directivo.

7. Certificaciones falsas de terceros. Inicialmente, la entidad emitió un documento erróneo afirmando que se le reconocían tiempos laborados en Caprecom y la Caja de Crédito Agrario, entidades donde Barrera jamás trabajó, error que debió corregirse mediante tutela.

“Mucha gente que se pensionó con el estatus de mi esposo pudo quedar mal liquidada. Y si esto es así, se puede convertir en un detrimento patrimonial para el Estado”, concluyó Duarte.

La denunciante destacó que están a la espera de la audiencia de conciliación con la empresa ante el tribunal, luego que Ecopetrol pidió la reprogramación de la misma, la cual está prevista para el martes, 30 de junio.

La Opinión intentó conocer de parte de Ecopetrol su versión sobre esta situación, pero no fue posible tener respuesta.

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