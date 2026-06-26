Entregan 40 hectáreas de tierra a productores agropecuarios de Sardinata

En la vereda El Remolino de Sardinata, Norte de Santander, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) entregó 40 hectáreas a cinco familias campesinas de la región, las cuales antes arrendaban lotes para cultivar alimentos y fortalecer sus proyectos productivos.

La selección de las familias se adelantó a través de un espacio de diálogo territorial con la comunidad, las familias, la Junta de Acción Comunal (JAC) y el Comité Municipal de Reforma Agraria (CMRA), en el marco del seguimiento al proceso del predio San Juan y la socialización de las rutas de acceso a tierras.

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“Es un orgullo para mí y para estas familias que hemos venido luchando tanto por un pedacito de tierra y que hemos vivido el conflicto armado dentro del territorio”, afirmó Ángel Herrera, campesino beneficiario de la entrega.

Herrera recordó que antes les tocaba alquilar un terreno o pedir a una persona que les prestara una pequeña extensión para sembrar yuca y el plátano.

Para Luis Alberto Difilipo Castilla, otro de los beneficiarios, la entrega representa el cumplimiento de un anhelo que durante años parecía inalcanzable.

“Mi papá murió aspirando a tener un pedazo de tierra y nunca lo tuvo. Gracias al Gobierno, tenemos la oportunidad de tenerlo un pedazo de tierra, de decir esto es mío”, expresó.

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Más de 3.900 hectáreas entregadas

La líder jurídica de la Unidad de Gestión Territorial (UGT) Nororiente de la ANT, Laura Manzano Gaona, explicó que la entrega permitirá mejorar las condiciones de vida de las familias beneficiarias y fortalecer la economía rural de la región.

“Estas familias podrán cultivar yuca, papa y otros productos característicos de esta zona. El propósito es seguir avanzando en la implementación de la Reforma Agraria y el fortalecimiento del campesinado”, añadió Manzono.

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La funcionaria informó que esta entrega se suma a las 3.898 hectáreas adjudicadas mediante el programa Fincas para la Paz en el Catatumbo y otras zonas rurales de Norte de Santander, beneficiando a más de 240 familias pertenecientes a asociaciones campesinas, organizaciones sociales, firmantes de paz y víctimas del conflicto armado.

Reiteró que, con estas acciones, la Agencia continúa ampliando el acceso a la tierra para las comunidades rurales y fortalece la producción de alimentos, la permanencia en el territorio y las oportunidades para las familias campesinas.

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