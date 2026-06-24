Gobierno electo inicia acercamientos con banca internacional para impulsar la economía colombiana

El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, ha empezado a realizar una serie de contactos con la banca internacional con el fin de reactivar la economía, de acuerdo a las promesas que hizo junto al electo presidente Abelardo De La Espriella durante la campaña que les llevó a la victoria el pasado domingo.



Este miércoles Restrepo contó el alcance de un pronunciamiento que hizo la banca de inversión JPMorgan, una de las más importantes del mundo y que tiene una amplia acogida entre los inversionistas, en especial en los Estados Unidos de América. Restrepo, usando un acrónimo con la respuesta de esta banca internacional, reveló lo que se podrá tener durante el gobierno en tal sentido.

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“Colombia está enviando una señal poderosa al mundo. JPMorgan, uno de los bancos de inversión más importantes del planeta, acaba de presentar su tesis T.I.G.R.E. para nuestro país: Trade: más comercio. Investment: más inversión. Growth: más crecimiento. Retrenchment: disciplina fiscal. Enforcement: seguridad y Estado de Derecho”, señaló, a la vez que precisó que “más allá del acrónimo, el mensaje es contundente: los mercados internacionales ven en el gobierno del Presidente electo Abelardo De La Espriella una oportunidad para recuperar la confianza, atraer inversión y acelerar el crecimiento económico”.



El vicepresidente electo manifestó además que “la confianza no genera empleo por sí sola, pero es el primer paso para atraer capital, impulsar empresas y abrir oportunidades para millones de colombianos. Con el Presidente Abelardo De La Espriella, asumimos este mandato con enorme responsabilidad y esperanza”.



Un día atrás el Restrepo había tenido ya un contacto muy importante en asuntos económicos, con el BID. En ese sentido informó que “nos reunimos con Anabel González, Vicepresidente de Países e Integración Regional del BID, para analizar los desafíos y las oportunidades de Colombia en temas clave como el ajuste fiscal, el Plan Destrabe para la simplificación de trámites, el crecimiento económico, la atracción de inversión, los retos energéticos y la integración regional, incluido el potencial de la relación comercial con Venezuela. Estos espacios de diálogo son fundamentales para construir alianzas que impulsen la competitividad, generen empleo de calidad y aceleren el desarrollo que necesitan los colombianos”.



También el presidente electo, Abelardo De La Espriella, sostuvo una conversación Gideon Sa’ar, canciller de Israel, con quien destacó la amistad de De La Espriella con el pueblo judío y el Estado de Israel.



“Hace apenas una hora, conversé telefónicamente con mi amigo @ABDELAESPRIELLA, presidente electo de Colombia, quien también es un verdadero amigo del pueblo judío y del Estado de Israel”, escribió el canciller en su cuenta de X.



El mandatario entrante dijo al respecto que Colombia restaurará y fortalecerá su vínculo con Israel “como nunca antes”, y aseguró que ese país podrá contar con Colombia como un amigo leal y un aliado firme. Resaltó que la nueva relación con Israel estará marcada por confianza política, cooperación estratégica, defensa de la democracia, seguridad, innovación y una posición clara frente a las amenazas que enfrentan las naciones libres.



De La Espriella habló además con la presidente de Costa Rica, Laura Fernández, en un diálogo, según se informó, se centró en la agenda bilateral para los próximos años. Durante la conversación, coincidieron en que, “como los nuevos del vecindario”, compartirán tiempo de gobierno y combatirán el narcotráfico y el crimen organizado. Adicionalmente, acordaron consolidar una alianza en materia de comercio y seguridad.

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Se indicó igualmente que De La Espriella continúa trabajando intensamente en la organización de su nuevo gobierno y en la preparación del proceso de empalme con la administración saliente. Ha tenido reuniones junto a su equipo de trabajo para avanzar en la definición de asuntos relacionados con la conformación del gabinete, la estructura de gobierno y las prioridades de los primeros meses de gestión.



Este miércoles también el presidente electo con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, a quien le dijo que por encima de cualquier diferencia política, el interés superior debe ser el bienestar de los ciudadanos, a la vez que le resaltó que no hay espacio para divisiones ideológicas cuando se trata de trabajar por el progreso de Bogotá y de Colombia.



El presidente electo reiteró su disposición de trabajar de manera coordinada con la administración distrital para sacar adelante proyectos estratégicos para la capital y mejorar la calidad de vida de millones de bogotanos.



Se conoció también que presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, en compañía de su familia y miembros de su equipo, asistió a una misa de acción de gracias en la parroquia Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma para encomendar a Dios el futuro de la Nación. Ante la Virgen agradeció las oraciones de los millones de colombianos que acompañaron el camino de la victoria y pidió su asistencia para asumir con absoluta responsabilidad el mandato popular.

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