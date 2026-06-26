Sector moda tuvo un frío primer semestre en Cúcuta, ventas no despegaron

Las ventas del sector moda en Norte de Santander no lograron despegar durante el primer semestre de 2026. Empresarios de calzado, confecciones y textiles reportaron caídas de hasta 40%, en un periodo marcado por la incertidumbre económica y la generada por las elecciones presidenciales.

De acuerdo con la directora ejecutiva de la Corporación de Industriales de Calzado y Similares (Corpoincal), María Fernanda Cadena, los primeros seis meses de 2026 fueron complejos, con una actividad económica “muy quieta”, situación que “golpeó bastante” a los fabricantes.

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“Necesitamos reactivar el sector y por eso solicitamos todos los gremios a la Secretaría de Desarrollo Económico de la Gobernación y a la Cámara de Comercio que nos apoyaran a organizar otra edición de Cúcuta en descuento –que se organizó hace ocho días-, para dinamizar la economía y ayudar a los empresarios a salir de los stock acumulados”, añadió Cadena.

La Asociación Proyecto Innovación Textil (Aprointex), que reúne a los centenares de talleres satélites del área metropolitana de Cúcuta y de Ocaña, también mostró su preocupación por el panorama de los primeros seis meses del año, porque “las ventas no han colaborado”.

La directora de Aprointex, Eddy Contreras, dijo que sus afiliados sostienen que la dinámica ha estado “bastante lenta”. “Estamos buscando clientes a nivel nacional, porque, a pesar de conseguir aquí buenos compradores, necesitamos que el pago por nuestra labor sea un poco mejor, porque no hemos visto incremento en el flujo de caja, respecto al mismo período del año pasado”, apuntó.

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Para la directora ejecutiva de la Corporación de Industriales de la Moda (Corpomoda), Jhojana Arévalo, las ventas han estado “20% menos de lo que venía siendo el año anterior en estas fechas”.

La rama de la moda que tuvo mejor flujo de caja fue el de las lavanderías y tintorerías industriales. El director ejecutivo de Corpolavi, Raimundo Cáceres, recordó que la corporación que agremia a 18 empresas y estas han visto un incremento de ventas de alrededor de 15%, en comparación al primer semestre de 2025, gracias a que ampliaron su mercado a diferentes ciudades de Colombia.

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Mejores expectativas

Los gremios de la moda manifestaron tener mejores expectativas para el segundo semestre, con un aumento de las ventas por encima del 25%. Además, los empresarios se prepararan para participar en las distintas ferias de cara a la temporada de fin de año; incluso ya han recibido pedidos.

Mientras la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas, (Acicam) alista todo lo relacionado con la International Footwear & Leather Show (IFLS) + Exhibición Internacional del Cuero e Insumos, Maquinaria y Tecnología (EICI), que se desarrollará del 3 al 5 de agosto en Corferias, Corpomoda realizará Cúcuta Moda (CúMo) el 3 y 4 de septiembre en el hotel Casino Internacional.

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