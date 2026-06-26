¡Golpe al bolsillo! Apple rompe una tradición y sube los precios de varios de sus productos al mismo tiempo

Las acciones de Apple Inc. cayeron después de que la compañía subiera los precios de todos los Mac, iPad, dispositivos domésticos y la Vision Pro el jueves, en un intento por compensar el aumento de costes provocado por una escasez sin precedentes de chips de memoria y almacenamiento.

Las subidas de precios, que entraron en vigor el jueves en su tienda online, ya están vigentes a nivel mundial. La compañía no aumentó los precios del iPhone, el Apple Watch ni los AirPods ese día, pero insinuó que podría haber más ajustes de precios en otros productos en el futuro.

Las acciones de Apple cayeron 6,1% y cerraron a US$275,15, su mayor caída en un solo día desde el 4 de abril de 2025.

El precio inicial del MacBook Neo sube de US$599 a US$699 , mientras que el MacBook Air de 13 pulgadas aumenta de US$1.099 a US$1.299. El MacBook Pro de 14 pulgadas pasa de US$1.699 a US$1.999, y el modelo de 16 pulgadas ahora tiene un precio inicial de US$2.999, frente a los US$2.499 anteriores.

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El precio del ordenador de sobremesa iMac ahora parte de los US$1.499, frente a los US$1.299 anteriores, mientras que el del ordenador de sobremesa Mac Studio aumenta a US$2.499 desde los US$1.999.

Un portavoz de Apple afirmó que "la rápida expansión de los centros de datos de IA ha generado un aumento extraordinario en la demanda de memoria y almacenamiento" y que la compañía "nunca había visto un aumento tan grande y tan rápido en el precio de un componente".

Apple añadió que, si bien ha protegido a sus clientes de estos aumentos hasta el momento, ha llegado a un punto en el que debe comenzar a subir los precios de varios productos, incluidos los aumentos anunciados hoy para el iPad y el Mac.

Estas subidas de precios no tienen precedentes, ya que no existe ningún equivalente en la historia reciente de Apple a aumentos tan drásticos en gran parte de su línea de productos. La compañía ya había subido los precios de modelos individuales anteriormente, incluido un aumento de US$100 para el iPhone 17 Pro el año pasado, pero nunca en varias categorías de productos a la vez.

En marzo, subió los precios del MacBook Air y el MacBook Pro junto con actualizaciones que incluían especificaciones mejoradas, lo que ayudó a compensar los aumentos.

“Sabemos que esta no es una buena noticia y estamos trabajando incansablemente para encontrar soluciones”, dijo Apple.

El MacBook Neo de gama alta, con mayor almacenamiento y Touch ID, ahora cuesta US$799, frente a los US$699 anteriores. El MacBook Pro de 16 pulgadas con todas las opciones, incluyendo la mayor cantidad de memoria y almacenamiento, ahora tiene un precio de US$9.999. El MacBook Air de 15 pulgadas ahora cuesta US$1.499, frente a los US$1299 anteriores.

El precio de la configuración M4 Pro de gama alta del Mac mini subió de US$1.399 a US$1.599. El precio del modelo base aumentó recientemente de US$599 a US$799, y se eliminó la configuración de entrada.

El iPad Pro de 11 pulgadas sube de precio de US$999 a US$1199, mientras que el modelo de 13 pulgadas pasa de US$1.299 a US$1.499 . El iPad Air de 11 pulgadas ahora cuesta US$749, frente a los US$599 anteriores, mientras que el modelo de 13 pulgadas ahora cuesta US$949 , frente a los US$799 anteriores. El iPad básico ahora cuesta US$449, frente a los 349 anteriores, mientras que el iPad mini ahora cuesta US$599, frente a los US$499 anteriores.

El precio del altavoz HomePod estándar ahora es de $349, frente a los $299 anteriores, mientras que el HomePod mini subió de $99 a $129. El decodificador Apple TV subió de $129 a $199. Los auriculares Apple Vision Pro ahora tienen un precio inicial de $3699, en comparación con los $3499 anteriores. La versión de 1 terabyte del dispositivo ahora cuesta $4199.

Los ejecutivos de Apple dijeron durante la presentación de resultados del segundo trimestre de la compañía que la escasez de memoria empeoraría a lo largo del año.

Tim Cook, director ejecutivo de Apple, declaró en aquel momento que la escasez también estaba afectando al suministro, y que muchos Mac estaban experimentando limitaciones prolongadas y retrasos en los envíos.

“Todavía no hemos llegado al punto de decir que esto va a terminar pronto”, dijo Cook en abril, y agregó que es probable que las restricciones duren “varios meses”.

John Ternus heredará la crisis de memoria el 1 de septiembre, cuando asuma el cargo de director ejecutivo, sucediendo a Cook. La escasez también ha afectado la capacidad de Apple para lanzar nuevos productos, retrasando lanzamientos clave como la actualización de Mac Studio.

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En abril, Cook afirmó que el iPhone se había visto menos afectado por el problema de la memoria que el Mac y que, en cambio, había sufrido escasez relacionada con los procesadores de sus dispositivos principales.

La compañía lanzará nuevos smartphones en septiembre, incluyendo un nuevo modelo plegable de gran impacto cuyo precio probablemente superará los US$2.000, así como los nuevos modelos iPhone 18 Pro y 18 Pro Max con componentes de cámara más costosos. Es probable que estos cambios eleven los precios.

“Prevemos que los precios del iPhone aumentarán, probablemente en los modelos Pro, donde la demanda es menos sensible al precio, y un incremento de US$100 puede compensar 78% de los mayores gastos”, indicó Bloomberg Intelligence en una nota.

Tomado de La República

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