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BBVA dona 5 millones de euros y moviliza ayuda humanitaria para apoyar al pueblo venezolano por terremotos
El Grupo BBVA también puso a disposición de Venezuela 28 toneladas de ayuda humanitaria (alimentos y productos de higiene).
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Terremotos en Venezuela. / Foto Carlos Ramírez-La Opinión
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Martes, 30 de Junio de 2026

BBVA anunció una donación de 5 millones de euros para responder a la emergencia humanitaria provocada por los dos terremotos en Venezuela. 

Esta aportación se destinará a apoyar las diferentes iniciativas puestas en marcha por Cruz Roja, Unicef, Acnur y otras organizaciones locales, tanto para atender a las necesidades más urgentes, como para contribuir a las labores de reconstrucción posteriores.

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Además, el Grupo BBVA activó campañas de recaudación de fondos entre clientes y empleados para ampliar la ayuda destinada a la emergencia y ha puesto en marcha otras iniciativas para apoyar a la población en esta fase inicial de la emergencia. 

El presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, expresó sus más sinceras condolencias a los familiares y seres queridos de las víctimas y dijo que, además de la donación y las campañas solidarias, están trabajando en medidas para que sus empleados y clientes puedan recuperar cuanto antes la normalidad.

El Grupo BBVA está llevando a cabo diferentes iniciativas de apoyo humanitario para contribuir a la respuesta ante los terremotos en Venezuela. 

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Ante las necesidades derivadas de la emergencia, como las labores de búsqueda y rescate, la atención médica, el acceso a agua y saneamiento, el alojamiento temporal y la distribución de suministros esenciales, así como la reconstrucción posterior necesaria, se van a movilizar 5 millones de euros con el apoyo de BBVA Provincial (la filial de BBVA en Venezuela) para canalizar los fondos, y seleccionar y coordinar dichas organizaciones locales. 

Por su parte, BBVA Provincial activó un plan integral de apoyo para acompañar a sus empleados afectados y a sus familias, incorporando medidas de acompañamiento, atención psicosocial, alojamiento temporal y acciones preventivas para proteger su bienestar. 

Asimismo, BBVA Provincial impulsó medidas para acompañar a sus clientes y a las comunidades afectadas por la emergencia, como la exoneración temporal de comisiones en operaciones realizadas entre cuentas de la entidad, facilitando el acceso a los servicios financieros durante la contingencia. 

Adicionalmente, habilitó su sede principal como centro de acopio para la recepción, clasificación y distribución de insumos de primera necesidad. De forma paralela, el banco continúa monitoreando el impacto de la situación en sus clientes y empleados, y evaluando nuevas medidas de apoyo, en función de la evolución de los acontecimientos.

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El Grupo BBVA también activó una campaña de recogida de fondos entre sus clientes y empleados de diferentes países: 

  1. En España, las personas que quieran colaborar pueden hacerlo a través de Bizum o transferencia a cualquiera de estas cuentas: Cruz Roja: ES92 0182 2370 4600 1002 2227 (Código Bizum 33467), Unicef: ES78 0182 2370 4202 0851 6491 (Código Bizum 05348) y ACNUR: ES18 0182 2325 0102 0800 2783 (Código Bizum 09824) o accediendo a ‘Aportar a causa solidaria’ desde la app de BBVA. También se pueden realizar ingresos de forma presencial en la red de oficinas.
  2. En México, clientes, empleados y la sociedad en general pueden colaborar con Cruz Roja a través de la cuenta 0120305200, con Clave Bancaria Estandarizada 012180001203052005.
  3. En Argentina, los empleados pueden hacer donaciones a través de la página web de Cruz Roja.
  4. En Colombia, los empleados tienen a su disposición la cuenta de BBVA 777001919 para aportar sus donativos, mientras que los clientes podrán contribuir en los próximos días a la campaña solidaria que se pondrá en marcha a través de los cajeros automáticos.
  5. En Perú, las donaciones de clientes y empleados irán destinadas a UNICEF (más información aquí).

Adicionalmente, el Grupo BBVA puso a disposición de Venezuela 28 toneladas de ayuda humanitaria (alimentos y productos de higiene), a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. 

Finalmente, profesionales de distintas áreas del grupo están prestando apoyo especializado a BBVA Provincial. Entre otros, equipos de México con amplia experiencia en daños provocados por terremotos están colaborando estrechamente en las labores de revisión de edificios y su reparación. 

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