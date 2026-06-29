Está en juego el manejo de unos $3,7 billones de los caficultores

A finales de la semana pasada se conoció que el futuro de la Administración del Fondo Nacional del Café (FoNC) para los próximos 10 años sigue en vilo. La decisión resulta crucial para más de medio millón de caficultores, ya que dicho fondo cuenta con alrededor de $303 millones de dólares, que equivalen a unos 1,04 billones de pesos colombianos (con TRM de hoy).

Se trata prácticamente de la caja fuerte de los agricultores del café colombiano, además porque es alimentada por sus propios aportes: una contribución de seis centavos de dólar por cada libra de café exportada por Colombia.

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Con exportaciones cercanas a 12 millones de sacos al año, ese aporte representa ingresos del orden de $350.000 millones anuales.

En un plazo contractual de 10 años, el administrador de esa plata puede estar manejando billones de pesos. Solo para tener una idea, entre el 2016 y el 2026, la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), que fue el gestor de ese contrato, manejó $3,7 billones de contribuciones parafiscales de los cafeteros.

Álvaro Jaramillo, exdirector del Comité de Cafeteros de Antioquia, sostuvo que esos recursos permiten financiar cinco bienes públicos considerados esenciales para la competitividad del sector: la investigación científica que desarrolla Cenicafé; el Servicio de Extensión Rural, que acompaña técnicamente a los productores; la promoción y protección de la marca Café de Colombia en los mercados internacionales; los programas de desarrollo social ejecutados junto con departamentos y municipios cafeteros; y la garantía de compra, mecanismo mediante el cual cualquier productor puede vender su café al precio diario de referencia con pago inmediato.

Flota Mercante consume US$270 millones de dólares

En conversación con El Colombiani, Germán Bahamón, gerente de la FNC, precisó que gran parte de los aportes se disponen también a la atención del pasivo pensional de la Flota Mercante Grancolombiana, que fue liquidada en 1999 dejando millonarias obligaciones con los trabajadores.

De acuerdo con cuentas del gremio cafetero, en los últimos 10 años se pagaron US$270 millones (945.000 millones de pesos) en el pago de mesadas y atención de mesadas de esa flota.

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Para Jaramillo, estas obligaciones hacen que los compromisos financieros del Fondo superen ampliamente los recursos que recauda cada año, razón por la cual la Federación complementa su gestión mediante alianzas, cofinanciación y operaciones de crédito.

Sostuvo que incluso la garantía de compra depende del acceso a financiamiento de la banca nacional e internacional, respaldado por la Federación como entidad privada, para suministrar capital de trabajo a las cooperativas de caficultores encargadas de adquirir el grano.

Inversión en ciencia

Entre 2016 y 2026, el Fondo destinó inversiones por $4,5 billones, para financiar bienes públicos cafeteros y servicios institucionales, de acuerdo con el balance de gestión del periodo. La cifra refleja un crecimiento promedio anual de 6,2%, superior a la inflación del periodo.

Dentro de esos recursos, la investigación científica recibió inversiones por $270.000 millones, un repunte promedio anual de 5%. Estos recursos respaldan el desarrollo de tecnologías y la innovación para la caficultura colombiana.

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Las cifras de la FNC también señalan que la inversión en bienes públicos creció a un ritmo mayor que la contribución cafetera y el IPC. Además de la investigación, los recursos financiaron programas de asistencia técnica, la garantía de compra, proyectos de inversión social por $599.000 millones y la promoción del café colombiano, que recibió $147.000 millones durante la década.

Un modelo con resultados

Jaramillo también destacó que el más reciente estudio de la Contraloría General de la República sobre los fondos parafiscales concluyó que el Fondo Nacional del Café se encuentra entre los de mayor eficiencia y transparencia en Colombia.

Según el exdirigente, el informe resalta que el Fondo logra multiplicar los recursos aportados por los caficultores mediante la consecución de financiación adicional para proyectos de infraestructura, educación, sostenibilidad ambiental, equidad de género y relevo generacional.

¿Qué viene?

Los ministerios de Hacienda y Agricultura anunciaron una prórroga de cinco meses del Contrato de Administración del Fondo, tras las conversaciones adelantadas con la FNC. La decisión garantiza la continuidad de la operación del Fondo mientras se negocia un nuevo acuerdo que definirá su administración durante los próximos años.

Lo cierto es que la decisión estará en manos del presidente electo Abelardo de la Espriella, quien tendrá que manifestar si el Fondo cambia de administrador o se renueva.

Con información de El Colombiano.

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