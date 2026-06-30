Leve caída de desempleo en Colombia, pero en Cúcuta no cambia el panorama

La tasa anual de desempleo a nivel de Colombia bajó 1 punto porcentual (p.p.), al pasar de 9% a 8%, a corte de mayo, lo que representó una reducción estadísticamente significativa.

En el caso de Cúcuta y su área metropolitana, de acuerdo con el reporte entregado por la directora del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Piedad Urdinola, el indicador de desocupación se ubicó en 11,1%, para el trimestre marzo-mayo, es decir, -0,2 p.p. respecto al 11,3% del mismo período de 2025.

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La capital de Norte de Santander se ubicó en el séptimo lugar de la tabla de 23 ciudades principales, la cual lideró Quibdó (23,9%), seguida de Cartagena (12,8%) y Riohacha (12,1%).

Piedad Urdinola resaltó que, en Colombia, la ocupación que más aportó al empleo fue el trabajador por cuenta propia, que sumó 273.000 personas (41% de los 956.000 nuevos empleados) y tuvo un aporte 1,2 p.p. Así, en el país hay un poco más de 10 millones autoempleados.

En cuanto a la informalidad, la tasa anual nacional tuvo una reducción de 0,8 p.p. La proporción de los trabajadores informales descendió de 55,1% a 54,3%. Entonces, de los 24.6 millones de empleados, 13.3 millones no cuentan con beneficios como seguridad social, prima laboral y cesantías, entre otros.

Para el trimestre marzo-mayo de 2026, la informalidad en Cúcuta (A.M.) tuvo una leve disminución de 0,4 p.p., al pasar de 62,1% a 61,7%. La Perla del Norte se posicionó en la tercera casilla con más informales, antes de Sincelejo (66,7%) y Valledupar (62,3%).

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El desempleo sube en jóvenes

Piedad Urdinola detalló que la tasa de desocupación en los jóvenes (15 a 28 años) creció 1,7 puntos en Cúcuta y se ubicó 20%, en el trimestre. La zona de frontera se ubicó en el puesto ocho de la clasificación por ciudades.

El indicador nacional para esos tres meses bajó 0,4 puntos, de 15,7% a 15,3% y Quibdó lideró el ranking con 35,8% (-2,7 p.p.).

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El dato

La rama de actividad económica que más contribuyó al incremento de la población ocupada en el país fue administración pública y defensa, educación y atención de salud humana, con 1,7 puntos de contribución y 405.000 puestos de trabajo.

Después estuvieron industrias manufactureras, con 0,9 p.p. de aporte y 218.000 nuevos empleados; y actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios, con 0,6 p.p. y 143.000 puestos de trabajo generados.

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