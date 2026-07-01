Sin respuestas: crece la incertidumbre por detención de periodista cucuteña en EE.UU.

Seis días de incertidumbre completa la familia de la periodista cucuteña, Francy Urrea Solano, por su detención el pasado 24 de junio en el estado de Florida, (Estados Unidos), por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido por sus siglas en inglés como (ICE).

La comunicadora fue abordada al salir de su lugar de trabajo, por varios hombres que no se identificaron. Por otro lado, como agravante del hecho, su esposo, Jhon Meneses, denunció que la mujer no aparece en los registros de la autoridad migratoria.

Al no estar en la base de datos de esta entidad, se hace imposible que un abogado realice de manera formal la solicitud de libertad ante una corte.

Urrea cuenta con un proceso de asilo vigente y, sumado a eso, es madre de dos niñas de tres años y un niño de ocho.

La familia, integrada por la pareja y los tres hijos, arribó a Estados Unidos hace aproximadamente año y medio a causa de una serie de amenazas que recibió Francy por su labor periodística en la región.

Lea aquí: Así funciona la patrulla creada para atender el bienestar emocional de los policías en Cúcuta

Según Meneses, llegaron a Estados Unidos de manera legal. Por lo cual no se explica el motivo del arresto. "Entramos con visa y lo primero que hicimos fue iniciar el proceso de asilo. Tenemos permiso de trabajo, seguro social, licencia de conducción, pagamos impuestos y toda nuestra documentación se encuentra en regla", afirmó.

El hombre señaló que ha podido recibir pocas llamadas de su pareja, además, en comunicaciones que han logrado tener, ella le ha expresado que se encuentra en un cuarto oscuro y es trasladada a diferentes centros carcelarios de manera constante. También, dio a conocer que ha sido presionada psicológicamente a firmar un documento de deportación voluntaria.

Por el momento, sus familiares se encuentran recaudando fondos para cubrir gastos legales y familiares, ya que Meneses tuvo que asumir el cuidado de los menores, lo cual no le permite laborar.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades para que lo ayuden a recibir la información oficial del lugar de retención de su esposa y que la situación sea difundida.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .