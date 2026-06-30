Marcha y contramarcha marcaron la conmemoración del Orgullo LGBTIQ+ en Cúcuta

En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, diferentes colectivos de la población diversa marcharon por las calles de Cúcuta. El evento, desarrollado el pasado domingo, tuvo como objetivo la reivindicación de sus derechos y la promoción de su identidad.

En este sentido, la Corporación Comité LGBTIQ+ organizó por undécimo año consecutivo el Festival del Orgullo Diverso, el cual reunió a cientos de personas en una marcha por diferentes puntos de la ciudad.

El encuentro, que también contó con muestras culturales, tuvo como principal propósito visibilizar las identidades de la población y promover el respeto por las mismas.

“La identidad de género es cómo se identifica la persona ante la sociedad, con sus orientaciones y formas de expresión. Estos espacios son importantes porque permiten entender que hay más identidades y géneros que el masculino y el femenino”, precisaron voceros del Comité.

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Asimismo, la corporación recalcó que este evento es una demostración de que Cúcuta sigue luchando contra el patriarcado y los distintos tipos de discriminación.

Por su parte, Claudia Velandia, presidenta del comité, señaló que la marcha del 28 de junio se realizó enfocada en el derecho a la identidad, siguiendo la misma línea de años anteriores. “Todos los años hacemos la marcha enfocada en un derecho. En el pasado nos hemos movilizado por los derechos a la vida, la paz y la igualdad”, añadió.

Igualmente, Velandia aseguró que estos actos son un llamado a la aceptación, entendiendo que ellos son personas iguales a todos.

Entretanto, José Sandoval, presidente de la Fundación Men Pride, expresó que una de las cosas que más buscan como comunidad es llevar un mensaje de unión y de que todos pueden desarrollarse libremente, sin importar el sexo, la raza, los pensamientos o los comportamientos.

A futuro, las organizaciones de la población diversa afirmaron que seguirán conmemorando las fechas que visibilicen a su comunidad.