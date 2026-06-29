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Cúcuta se convierte en el escenario de la primera novela policíaca ambientada en la ciudad
'Cualquier día es el fin' sigue la investigación de un asesinato político en escenarios como Caobos, Quinta Bosch y El Malecón, mezclando ficción con hechos que marcaron la historia reciente de Norte de Santander.
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juanmarcoantoniorp
Primera novela policíaca ambientada en Cúcuta
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Lunes, 29 de Junio de 2026

Cualquier día es el fin, es la primera novela policíaca ambientada en Cúcuta. Su autor, Manuel Valdivieso, afirmó que esta obra de 289 páginas es el resultado de dos años y medio de trabajo

La trama, según afirmó, se centra en la investigación acerca del asesinato de un candidato a la alcaldía de la ciudad. En este sentido, aseguró que el detective Roger Araque se involucra en el caso descubriendo que detrás del crimen hay un movimiento político dirigido por un exalcalde de la ciudad. 

“El candidato al que asesinan era un antiguo compañero de colegio del detective y su contrincante es precisamente otro alumno que hacía matoneo en la misma institución. Por lo tanto Araque siente esa necesidad de investigar lo sucedido”, agregó.

Así pues, el autor detalló que en la historia el detective frecuenta lugares de Cúcuta como Caobos, Quinta Bosch, Quinta Oriental, y El Malecón buscando resolver este caso e integrar los diferentes sitios como un rompecabezas.

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Además, Valdivieso sostuvo que a parte del género policial, el libro aborda el humor mediante el uso del sarcasmo y la desconfianza que sienten algunos personajes. 

“Otra característica de la obra es que no se centra exclusivamente en el protagonista, sino que también tiene en cuenta los distintos puntos de vista de los personajes que hacen parte de la trama”, precisó. 

Igualmente, el cucuteño explicó que en sus páginas, el libro atraviesa la historia reciente del paramilitarismo en Norte de Santander

Formato impreso del libro

 

Inspiración para la obra y próximos proyectos

El escritor expresó que su inspiración para esta obra fueron algunos hechos reales sucedidos en Cúcuta y la frase: “La peor pesadilla es despertar un día y descubrir que tus compañeros del colegio gobiernan el país”.

Asimismo, el nortesantandereano aseguró que el libro transcurre en el mismo universo de otras dos obras publicadas por él, como lo son: Los hombres no van juntos al cine (2014), y Escuela para perros confidencial (2020).

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Actualmente, indicó que ‘Cualquier día es el fin’, puede conseguirse en formato impreso a través de la página de la Librería Nacional y de Buscalibre. 

En cuanto a futuros proyectos, el autor anunció que se encuentra escribiendo la continuación de su más reciente novela.

Finalmente el cucuteño invitó a conocer más la historia de la ciudad, desde sus crímenes, hasta el trabajo hecho por las comunidades. Manifestó que investigar y construir memoria histórica es otra demostración de amor por el territorio.

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