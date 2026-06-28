¿Por qué cada vez hay más personas con alergias? Esto dice la ciencia

Cada 8 de julio, el Día Mundial de la Alergia —impulsado por la Organización Mundial de la Alergia (WAO)— convoca a comprender la fisiopatología de esta condición y a analizar cómo los cambios ambientales de la sociedad moderna están transformando la relación entre el organismo humano y su entorno.

Lejos de ser una simple molestia pasajera, una alergia es una respuesta inmunitaria desregulada frente a sustancias habitualmente inocuas. Por razones que la ciencia médica continúa investigando a nivel genético y molecular, el organismo identifica un alérgeno como una amenaza. A partir de ese reconocimiento erróneo, el sistema inmunitario activa una respuesta inflamatoria que, paradójicamente, genera daño y deterioro de la calidad de vida en el propio individuo.

El desarrollo de este proceso ocurre en dos momentos precisos. En el primer contacto, llamado fase de sensibilización, el cuerpo toma nota de forma silenciosa. El sistema inmunitario registra el componente, lo cataloga como peligro y fabrica anticuerpos específicos denominados inmunoglobulinas E (IgE), los cuales se adhieren a la superficie de células especializadas en los tejidos y en la sangre, quedando allí en estado de alerta.

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El segundo contacto desata la tormenta. Cuando el alérgeno vuelve a aparecer, se une directamente a las IgE en la superficie celular. Esta unión activa a la célula en segundos para liberar sustancias inflamatorias como histamina, leucotrienos y prostaglandinas, desencadenando estornudos, picazón, congestión o dificultad respiratoria. Si la respuesta es sistémica, puede causar una anafilaxia, una emergencia médica de atención inmediata.

Una crisis de salud pública y el factor ambiental

La prevalencia de estas afecciones constituye una crisis global. Según el White Book on Allergy de la WAO, entre 20% y 40% de la población mundial presenta alguna manifestación alérgica, cifra que en Latinoamérica se sitúa entre 30% y 40% según la Eaaci. Su aceleración en países de ingresos medios y bajos preocupa a los epidemiólogos y está vinculada a factores ambientales modificables.

El cambio climático, por ejemplo, altera los ciclos botánicos mediante el aumento de temperaturas y concentraciones de CO2, prolongando e intensificando las temporadas de polen. A esto se suma la contaminación urbana por micropartículas, que potencia la capacidad sensibilizante de los alérgenos y facilita su penetración bronquial.

Asimismo, la hipótesis de la higiene sugiere que el exceso de desinfección y el menor contacto con la biodiversidad microbiana en entornos modernos alteran la madurez inmunorreguladora, desviando el organismo hacia respuestas de tipo Th2, mecanismo central de la atopia.

Del diagnóstico preciso al control sostenido

El abordaje clínico actual evoluciona desde la simple supresión de síntomas hacia la modulación de la enfermedad. El pilar fundamental es el diagnóstico preciso mediante pruebas cutáneas (Prick Test) o análisis de sangre de IgE específica, junto a técnicas avanzadas como la micromatriz de alérgenos (CRD) para la caracterización molecular en pacientes polisensibilizados.

La estrategia terapéutica moderna se sostiene sobre tres ejes complementarios alineados con las guías de Eaaciy Aaaai. El primero es la evitación dirigida mediante el uso de filtros Hepa o la exclusión dietética. El segundo es la farmacoterapia avanzada, que emplea antihistamínicos de segunda generación, corticosteroides y anticuerpos monoclonales.

El tercero, y más disruptivo, es la inmunoterapia alérgeno-específica (AIT) por vía subcutánea o sublingual, único tratamiento capaz de evaluar la causa raíz, inducir tolerancia inmunológica sostenida y modificar durablemente el curso natural de la enfermedad.

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Este día mundial nos recuerda que las alergias representan una carga clínica y social significativa que exige rigor diagnóstico y acceso equitativo a soluciones eficaces. Traducir el avance científico en una mejora real exige la articulación entre la comunidad científica, los sistemas de salud y la industria farmacéutica.

En Procaps, este día brinda una oportunidad para reforzar el propósito institucional. Con más de cinco décadas desarrollando soluciones farmacéuticas innovadoras para Latinoamérica, el compromiso con el paciente alérgico es parte esencial de su labor, trabajando para que el acceso a diagnósticos oportunos y tratamientos de alta calidad sea una realidad para cada persona que convive con una condición que tiene nombre, explicación y solución.

Tomado de La República

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