Familiares denuncian riesgo de colapso en penales que albergan presos políticos en Venezuela

Los familiares de los presos políticos recluidos en las cárceles de Ramo Verde y El Rodeo I lanzaron una alerta pública ante el riesgo que enfrentan los internos tras los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados en Venezuela el pasado 24 de junio.

Según denunciaron, los movimientos telúricos habrían causado daños en las estructuras de ambos centros de reclusión, sin que hasta el momento las autoridades hayan informado sobre evaluaciones técnicas independientes ni sobre medidas para proteger a la población penitenciaria.

La advertencia fue formulada por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, organización integrada por familiares y víctimas, que expresó preocupación por la posibilidad de nuevas réplicas y por las condiciones en las que permanecen los detenidos.

De acuerdo con reportes suministrados por allegados de los reclusos, en el Centro Nacional de Procesados Militares, conocido como Ramo Verde, se registraron afectaciones estructurales en el quinto piso de la edificación. Ante el temor de nuevos movimientos sísmicos y posibles desprendimientos, los internos estarían pasando las noches en las canchas descubiertas del penal.

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Los familiares aseguran que la contingencia ha generado necesidades adicionales de colchonetas, carpas, alimentos y otros insumos básicos. Aunque los detenidos cuentan con espacios para preparar alimentos, afirman que evitan ingresar a algunas áreas debido al deterioro de las instalaciones.

También en penal de El Rodeo

La situación también preocupa en El Rodeo I, donde los allegados denuncian que los sismos agravaron las deficiencias existentes en un establecimiento que ya enfrentaba cuestionamientos por sus condiciones de reclusión.

Según el Comité, los presos permanecen en celdas con infraestructura precaria y, pese a haber solicitado ser trasladados temporalmente a zonas abiertas por razones de seguridad, las autoridades no han autorizado esa medida. Los familiares sostienen que los internos consideran que las canchas representan un lugar más seguro ante la posibilidad de nuevas réplicas.