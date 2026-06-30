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Murió Gustavo Gallón, embajador de Colombia ante la ONU en Ginebra
El presidente Gustavo Petro destacó su legado en la defensa de los derechos humanos y anunció que recibirá honras fúnebres oficiales en Bogotá.
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cesarmuñoz
Gustavo Gallón. Foto: redes sociales.
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Martes, 30 de Junio de 2026

El embajador de Colombia en Ginebra ante la ONU, Gustavo Gallón, falleció a sus 74 años este martes 30 de junio en Suiza.

Gallón se encontraba hospitalizado en delicado estado de salud, en las últimas horas fue desconectado. La noticia de su deceso fue confirmada por el presidente Gustavo Petro.

El mandatario lamentó su muerte y destacó su trayectoria como defensor de derechos humanos.

Lea aquí: Antes del empalme, Petro y De la Espriella chocan sobre situación del país

Petro informó que su cuerpo se trasladará a Bogotá donde recibirá honras fúnebres oficiales en el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería.

Gallón, abogado de la Universidad Externado de Colombia, fue uno de los defensores de derechos más reconocidos del país. En diciembre de 2022 fue designado como embajador ante la ONU, a lo largo de su carrera fundó la Comisión Colombiana de Juristas, ejerció como conjuez de la Corte Constitucional y catedrático en varias universidades nacionales y extranjeras.

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