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Fuerzas Militares verifican si ‘Marlon’, que había sido dado por muerto, sigue vivo
El presidente, Gustavo Petro, había asegurado un día antes de las elecciones que Iván Jacobo Idrobo murió en combates en Cauca, pero un video difundido por las FARC asegura que sobrevivió.
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PEDRO SÁNCHEZ
Colprensa
Colprensa
Martes, 30 de Junio de 2026

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reconoció que no hay plena confirmación de la muerte de Iván Jacobo Idrobo, alias Marlon, de quien se había informado que había muerto en combates con el Ejército en Cauca.

“Alias Marlon, segundo de alias Iván Mordisco, ha caído en combate. Es el golpe más duro a las estructuras armadas de la mafia que hemos dado en el occidente de Colombia”, escribió Petro, luego de conocerse el resultado de los combates, un día antes de la segunda vuelta presidencial.

Sin embargo, en los últimos días ha circulado un video en el que aparece Marlon refiriéndose a la situación política del país, días después de la fecha en la que supuestamente había sido abatido.

De hecho, en el video se refiere al escándalo de los supuestos acuerdos entre el Gobierno de Petro y el Clan del Golfo, que fue revelado por Noticias Caracol después de las elecciones.

Lea aquí: Clan del Golfo envía carta a Abelardo De la Espriella: propone condiciones de diálogo

En su cuenta de la red social X, Sánchez afirmó que, al no encontrarse el cuerpo de Marlon no hay plena confirmación de su muerte, aunque había indicios de que había sido dado de baja en la operación.

“Como lo precisé en varias ocasiones en entrevistas y declaraciones a medios de comunicación, respecto a la operación militar adelantada en zona rural de la vereda San Isidro, Buenaventura, Valle del Cauca, el pasado 20 de Junio, contra alias ‘Marlon’, un objetivo de alto valor, donde los reportes operacionales y de inteligencia indicaron que este criminal había sido neutralizado. Sin embargo, al no haberse recuperado el cuerpo, dicha neutralización no podía darse por plenamente confirmada, ya que ello solo se acredita mediante la inspección técnica del cadáver y la correspondiente identificación médico-forense”, señaló.

Aseguró que se están haciendo las verificaciones necesarias para establecer la autenticidad del video y las circunstancias en que pudo haber sido grabado.

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